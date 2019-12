Data pagamento pensioni gennaio 2020, ecco il calendario.

Pensioni. Il giorno in cui viene erogato l’assegno pensionistico è uno dei più attesi per coloro che ogni mese hanno diritto a percepirlo. Sia per sostenere con serenità il pagamento di tributi e delle utenze, sia per le spese relative alla vita quotidiana (alimentari, vestiti ecc.). Tale giorno varia in base ad alcuni fattori relativi al calendario o a seconda di dove viene accreditato il trattamento (in banca o alle poste).

Se sei un pensionato e vuoi chiarire questi aspetti, sei nel posto giusto per farlo, ti basterà solo proseguire questa lettura. Andiamo quindi a scoprire dettagliatamente, qui di seguito, le date e il calendario Inps per il pagamento delle pensioni 2020 a gennaio.

Date pagamento pensioni Inps: il primo giorno bancabile di ogni mese

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, assegni, indennità e altro, vengono realizzati dall’Inps il primo giorno bancabile di ogni mese. Il giorno diventa quello successivo se il primo del mese è una festività o non è bancabile, secondo quanto previsto dall’istituto di credito di riferimento.

Durante l’anno l’erogazione del pagamento avviene con un unico mandato mensile sempre uguale, ad eccezione del mese di gennaio, quando il saldo della pensione avviene dal secondo giorno utile, ossia il 3.

Ciò è stato stabilito dalla scorsa Legge di Bilancio, approvata da entrambe le camere del Parlamento.

Pagamento delle pensioni di gennaio 2020

Ma per quanto riguarda il primo mese del 2020, qual è il giorno del calendario in cui viene erogata la pensione? A gennaio il giorno di erogazione dell’assegno è venerdì 3, sia per quanto riguarda le poste sia per le banche.

Questo perché il primo del mese è un giorno festivo, mentre il 2 è il primo giorno bancabile e, come sottolineato prima, a gennaio l’erogazione dell’assegno avviene nel secondo giorno bancabile. Per tale motivo, se stai aspettando l’erogazione della pensione a gennaio, dovrai pazientare un giorno in più rispetto al solito per riceverne l’accredito.

Pagamenti INPS erogati nel primo giorno bancabile

Oltre ai tradizionali assegni pensionistici di vecchiaia, esistono anche altri pagamenti che l’Inps eroga agli aventi diritto per vari motivi. Pure in questo caso si applica quanto detto fino ad ora in termini di date di pagamento, ossia viene erogato durante il primo giorno bancabile (tranne che a gennaio).

Ma per essere precisi, quali sono i pagamenti sempre effettuati dall’INPS nel primo giorno bancabile?

L’assegno pensionistico.

L’indennità di disoccupazione NASPI.

Le rendite vitalizie.

L’assegno di accompagnamento destinato agli invalidi civili.

L’indennità di cassa integrazione e mobilità.

Pensioni gennaio: come consultare il cedolino Inps online

Se sei titolare di una pensione e vuoi verificare gli importi esatti che ti vengono accreditati ogni mese, puoi farlo guardando i cedolini riportati dall’Inps sul suo sito e all’interno della tua area riservata.

Verificare il tuo cedolino di gennaio, è un’operazione che puoi effettuare già dal 20 dicembre 2019 in poi. Per fare questo recati sul sito www.inps.it, inserisci le tue credenziali d’accesso, ossia password e codice fiscale. Dopo di che immetti nella barra di ricerca del sito la voce “cedolino pensione”, che ti conduce ad una schermata con tutte le opzioni disponibili. A questo punto seleziona la voce “cedolino pensione servizio”, successivamente procedi su “verifica pagamenti” e “vuoi visualizzare il cedolino” ed il gioco è fatto.

Bene, se sei giunto fino a qui nella lettura, ora hai tutte le informazioni necessarie sul pagamento della pensione nel mese di gennaio 2020.

