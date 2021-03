Pensione sociale donne: a che età le donne possono accedere all’assegno sociale e come si presenta la domanda? Ecco le novità 2021.

La pensione sociale donne è una prestazione assistenziale rivolta a chi si trova in condizioni economiche di disagio, incluso non aver mai versato contributi. Naturalmente l’accesso a questo trattamento pensionistico può avvenire solo a determinate condizioni individuate dall’Inps.

Vediamole qui di seguito nel dettaglio: a chi spetta, quali sono i requisiti e l’importo previsto nel 2021. Ma anche come ottenere il beneficio e quando decade.

Pensione sociale donne 2021: chi può fare domanda

Nel 2021 l’assegno sociale può essere erogato a chi ha compiuto un minimo di 67 anni di età. Questo criterio anagrafico cambia ogni anno in base agli aggiornamenti della speranza di vita, quindi nei prossimi anni il limite potrebbe essere spostato in avanti in base agli aggiornamenti Istat.

Per richiedere la pensione sociale bisogna avere anche il requisito della cittadinanza. Quindi essere cittadini:

italiani o della Comunità Europea

non comunitari, ma con carta di soggiorno in corso di validità e residenza in Italia da almeno un decennio.

Assegno sociale donne: limiti di reddito

Oltre ai requisiti fin qui citati, per beneficiare della pensione sociale donne bisogna rientrare in determinati limiti di reddito.

In particolare per i cittadini non sposati il reddito richiesto per l’assegno pieno è pari 0.

Per chi è coniugato il limite di reddito della coppia deve essere inferiore a 5.983,64 euro l’anno. Si riceve comunque un assegno se si è soli con un reddito entro i 5.983,64 euro ma l’assegno sarà proporzionalmente ridotto. Ad esempio con un reddito mensile di 100 euro si percepirà una pensione sociale inferiore della stessa somma.

Allo stesso modo se si è coniugati il reddito massimo per percepire un assegno “decurtato” è pari a 11.967,28 euro.

Pensione sociale reddito coniuge

Questi i redditi del coniuge presi in considerazione per l’attribuzione della pensione sociale donne dall’Inps.

Il reddito è calcolato una volte tolte le imposte fiscali e contributive. Nel reddito invece non rientra il TFR e la prima casa di abitazione.

Pensione sociale donne: a quanto ammonta l’assegno?

La pensione sociale 2021 viene concessa su 13 mensilità con un assegno di importo pari a 460,28 euro al mese. Questo ammontare è versato integralmente se non si possiedono altri redditi al di fuori dell’assegno stesso.

L’importo è, invece, progressivamente ridotto in proporzione all’eventuale reddito familiare, del suo coniuge e dell’Isee del nucleo.

Importo assegno sociale dopo 70 anni

I titolari di pensione sociale con almeno 70 di età hanno diritto a ricevere l’incremento della maggiorazione base di 12,92 euro mensili. Si tratta del cosiddetto incremento al milione.

In altre parole il beneficiario riceve un aumento di 167,96 euro annui (12,92*13 mensilità). I redditi e le condizioni per ricevere l’incremento sono le stesse previste per avere diritto a ricevere l’assegno.

Pensione sociale quando decade

Cosa accade se si superano i limiti di reddito mentre si percepiva l’assegno? Semplicemente la prestazione si interrompe per tutto il tempo in cui il limite reddituale è superato. Detto in altre parole, l’assegno sociale è una misura provvisoria: il possesso dei requisiti di reddito e di regolare cittadinanza sul territorio italiano, sono da certificare ogni anno.

Inoltre, come stabilito dall’Inps l’assegno viene sospeso se il titolare del trattamento soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Trascorso un anno dalla sospensione, il trattamento viene revocato.

Assegno sociale come fare domanda

La richiesta per la pensione sociale donne si presenta all’Inps, direttamente tramite il suo sito web. Per farlo vi basterà accedere al servizio utilizzando le vostre credenziali Spid o CIE.

Alla domanda devono essere allegati i dati personali del richiedente e la dichiarazione della situazione reddituale.

In alternativa è possibile presentare istanza:

tramite l’assistenza fornita da un Caf.

Mediante contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Quando si prende la pensione sociale per le donne?

L’importo viene pagato dal primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata inoltrata la domanda (naturalmente qualora essa sia accettata). L’assegno viene poi versato dall’Inps secondo le modalità indicate nella domanda di richiesta.

Questo in sintesi tutte ciò che c’è da sapere sulla pensione sociale donne 2021. Per il nuovo anno non sono state previste significative novità rispetto al passato, se non l’adeguamento degli importi spettanti ai beneficiari.