Pensione minima donne casalinghe. Requisiti e importi 2022

Pensione minima donne 2022. Chi ha diritto alle pensioni per casalinghe con e senza contributi. A quanto ammonta e come ricevere l’assegno minimo.

Pensione minima per le donne casalinghe. Nel 2022 la legge di bilancio prevede la possibilità di accedere a trattamenti pensionistici minimi per le donne con pochi contributi o senza. In altre parole chi ha avuto una carriere lavorativa discontinua o si è occupata esclusivamente della cura di casa e famiglia, può comunque ricevere un trattamento.

Vediamo di seguito quali sono le possibilità attualmente a disposizione delle casalinghe per percepire le pensione e a quali sono gli importi.

Chi ha diritto alla pensione di casalinga

Anche le casalinghe hanno diritto ad un trattamento pensionistico erogato dall’Inps. Bisogna però distinguere quelle che hanno versato contributi da quelle che non ne hanno. Nel primo caso, chi ha 67 anni e ha almeno 20 anni di contributi (o anche meno, ma in tal caso bisogna integrarli con versamenti volontari), può ricevere le pensione minima. A patto di non superare determinate soglie reddituali stabiliti dalla legge.

Le donne che invece non hanno mai lavorato, quindi sono senza contributi possono accedere alla pensione sociale. In questo caso si tratta di un trattamento minimo, di importo anche inferiore a quello visto in precedenza, a patto di rispettare i requisiti e presentare apposita domanda all’Inps.

Quanto è la pensione minima di una casalinga?

L’importo delle pensione minima nel 2022 è pari a 523,83 euro mensili, per 13 mensilità. Questo è la somma, che contiene l’aumento dovuto all’inflazione dell’1,7%, fornita dall’Inps nell’apposita tabella dei trattamenti previdenziali per il 2022.

Mentre l’importo della pensione minima sociale è di 467,65 € euro al mese per 13 mensilità. Anche in questo caso l’importo è aumentato rispetto al 2021, per effetto della perequazione degli assegni pensionistici. Di seguito trovate la circolare Inps con tutti gli adeguamenti previsti per le pensioni nel 2022.

MESSAGGIO INPS N.197 PENSIONI

Quali sono i requisiti per avere la pensione da casalinga

Ricapitolando, le donne casalinghe con e senza contributi hanno diritto al pagamento delle pensioni. Si tratta però come visti di trattamenti minimi, come prevede la legge. Per essere più precisi alla donna con i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, spetta la pensione minima di 523,83 euro mensili, in presenza dei requisiti reddituali.

Per coloro che invece non hanno contributi, ovvero le casalinghe, è prevista una pensione minima senza aver mai mai lavorato, in caso di reddito familiare basso. E’ il cosiddetto assegno sociale pari a 467,65 € al mese.

Infine, esiste un’ulteriore possibilità: quella di iscriversi al fondo casalinghe Inps in modo facoltativo. Così facendo le casalinghe potranno effettuare versamenti mensili e ottenere contributi previdenziali, che consentiranno eventualmente di raggiungere quelli minimi per la pensione di vecchiaia (con almeno 5 anni di versamenti). Questa opzione permette di ricevere eventualmente la pensione minima spiegata in precedenza.

Queste in sintesi le opzioni per accedere alla pensione minima per donne casalinghe nel 2022. Ma se volete approfondire l’argomento pensioni il consiglio è di leggere tutte le news e gli approfondimenti presenti su Donnesulweb.it.

