Calcolo pensione netta donna 2022

Calcolo pensione donna. Quanto si prende di pensione netta con opzione donna nel 2022. Simulazione calcolo ed esempi numerici.

Calcolo pensione donna. La riforma delle pensioni varata dal governo Draghi ha previsto il rinnovo di alcune forme di pensione anticipata, fra cui opzione donna. Questo scivolo, salvo modifiche al testo della manovra, nel 2022 resterà accessibile alle lavoratrici con 58 anni di età (59 per le autonome) e 35 di contributi.

Tuttavia l’accesso a opzione donna comporta un taglio sull’assegno pensionistico, di diverso importo a seconda dei casi. Vediamo da cosa dipende la riduzione e una simulazione di calcolo.

Simulazione calcolo pensione opzione donna 2022

Il meccanismo di calcolo utilizzato per l’uscita anticipata dal lavoro con opzione donna è quello contributivo (ovvero sui contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa). Questo influisce sull’ammontare dell’assegno, insieme a questi 3 aspetti:

l’età di uscita dal lavoro (più sarà elevata e minore sarà la riduzione della pensione).

(più sarà elevata e minore sarà la riduzione della pensione). Le quote di contributi versati . Infatti, chi ha più contributi versati con il sistema retributivo (ovvero prima del 1996), subirà una riduzione maggiore con il passaggio al contributivo. In alcuni casi di una percentuale compresa fra il 20 e il 30%.

. Infatti, chi ha più contributi versati con il sistema retributivo (ovvero prima del 1996), subirà una riduzione maggiore con il passaggio al contributivo. In alcuni casi di una percentuale compresa fra il 20 e il 30%. La carriera lavorativa, se iniziata presto e con stipendi elevati, allora l’impatto sul trattamento sarà minore.

Esempio calcolo pensione netta donne 2022

Fatte queste premesse, vediamo un esempio numerico per chiarire meglio il concetto. Una lavoratrice dipendente con 37 anni e 3 mesi di contributi al 31/12/2021 (di cui meno di 18 versati prima del 1996) arrivando alla pensione di vecchiaia, riceverebbe una pensione calcolata con il sistema misto di 1.200 euro lordi.

Scegliendo opzione donna nel 2022, invece avrebbe un taglio di circa 100 euro, percependo quindi 1.100 euro lordi. Somma che equivale a un netto di 932 euro mensili (per la presenza delle tasse sulla pensione). Il netto dell’assegno pieno sarebbe stato invece di 1.010 euro.

Nell’esempio visto quindi la differenza sarebbe di circa il 10%. Ma ipotizzando meno anni di contributi (ad esempio 35) o più anni versati con il sistema retributivo, allora il taglio sarebbe ancora più elevato, al 20% o oltre secondo alcune stime.

Insomma, non esiste un caso applicabile a tutte le lavoratrici, ma molto dipende dalla propria situazione. Per aiutarvi in questi calcoli, spesso complicati, potete rivolgervi ad un caf.

Calcolo pensione anticipata 2022

Abbiamo visto il calcolo con opzione donna. Tuttavia la legge di bilancio 2022 varata dal governo Draghi, prevede altri due scivoli pensionistici, accessibili sia alle lavoratrici che ai lavoratori, ossia quota 102 e Ape Sociale.

Accedendo a questi scivoli il meccanismo di calcolo sarebbe diverso, ma in generale vale un discorso analogo: quanti più saranno i contributi versati, tanto minore sarà il taglio sull’assegno.

Questa la situazione attuale, in attesa di una nuova riforma pensioni che potrebbe arrivare nel 2022 e partire dal gennaio 2023, in base alle ultime news. In sintesi il calcolo della pensione donna 2022 prevede tagli per chi accede ad opzione donna, che possono arrivare anche al 10,20 o 30% dell’assegno in base ai casi.

