Quando va in pensione una donna in Italia nel 2022?

Quando si va in pensione nel 2022? Nuovi requisiti per le pensioni anticipate donne. Esempi di calcolo date e novità legge di bilancio.

Quando va in pensione una donna nel 2022? Anche l’anno prossimo le lavoratrici potranno accedere alle pensioni anticipate grazie agli scivoli confermati o introdotti dal governo Draghi nella nuova manovra. In particolare opzione donna, permetterà di andare in pensione anche alle nate nel 1963.

Vediamo quindi caso per caso da quando si potrà lasciare il lavoro nel 2022, anche con alcuni esempi pratici.

Opzione donna 2022 requisiti minimi

In base a quanto previsto dalla riforma pensioni, lo scivolo opzione donna 2022 permette l’uscita anticipata dal lavoro per le dipendenti a 58 anni (59 per le autonome) con 35 anni di contributi. Tale requisito minimo deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2021. Vi rientrano quindi le nate nel 1963 (1962 per quanto riguarda le autonome).

Tuttavia bisogna ricordare che dal raggiungimento di questa soglia l’accesso al trattamento pensionistico non sarà immediato. Infatti, come previsto dall’articolo 12 del Dl n. 78/2010, bisogna attendere un periodo di 12 mesi prima della maturazione dei requisiti. Si tratta della cosiddetta finestra, che nel caso delle lavoratrici autonome dura 18 mesi.

L’accesso a questa misura comporta il calcolo dell’assegno interamente con il metodo contributivo, con conseguenti tagli all’importo. Questa la disciplina attualmente prevista dal testo della manovra 2022, in approvazione nei prossimi giorni in Parlamento.

Pensione anticipata donne 2022 esempi

Per chiarire quanto detto in precedenza sull’accesso alle pensione nel 2022 in Italia, vediamo ora alcuni esempi concreti, con l’utilizzo di opzione donna.

Una lavoratrice dipendente nata a gennaio 1963, con una carriera lavorativa continua, ha maturato i requisiti per la pensione a gennaio 2021. Con l’applicazione dei 12 mesi della finestra inizierà a percepire il trattamento a partire dal primo febbraio 2022. Mentre l’autonoma solo se nata a gennaio 1962 (deve avere 59 anni) potrà ricevere la pensione da agosto 2022 (18 mesi).

Ipotizzando invece una nata a dicembre 1963, matura i requisiti a dicembre 2021 e dopo i 12 mesi di finestra, riceverà la pensione dal primo gennaio 2023.

Questi due esempi per le nate nel 1963, ma per tutti i mesi collocati nel mezzo vale lo stesso ragionamento. Quindi se siete fra queste per calcolare la vostra data dovrete sostituire i mesi e aggiungere il tempo previsto dalla finestra, per ottenere la data di pensionamento.

Quando si può andare in pensione nel 2022?

Come visto l’applicazione di opzione donna permette di andare in pensione a 58 o 59 anni di età, a seconda dei casi. Tuttavia la legge di bilancio 2022 prevede anche altre due opzioni per l’accesso alla pensione anticipata, vale a dire quota 102 e l’Ape Sociale.

Anche questi scivoli, che hanno requisiti e funzionamento diversi, sono utilizzabili per lavoratrici e lavoratori per andare in pensione da gennaio. In particolare quota 102 richiede 64 anni di età e 38 di contributi versati, mentre l’Ape sociale 63 anni e 30 di contributi, ma solo in casi particolari.

