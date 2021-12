Manovra, riforma irpef 2022 pensionati. Tabella risparmi sulla pensione

Manovra 2022. Ecco quanto risparmiano i pensionati con le nuove aliquote Irpef decise dal governo. Tabella risparmi sulle pensioni per scaglioni di reddito.

Manovra 2022 – sono più di 3 miliardi i fondi previsti per il taglio delle tasse ai redditi più bassi nel testo della legge di bilancio, secondo le ultime news dopo l’incontro fra governo e sindacati. La somma rappresenta circa la metà delle risorse totali destinate alla riduzione dell’Irpef per lavoratori e pensionati.

Vediamo allora a quanto dovrebbe ammontare il risparmio sulle pensioni, in base alle nuove aliquote irpef previste nella manovra.

Manovra, nuove aliquote Irpef 2022 per pensionati

Le intenzioni del governo, ad oggi, sono quelle di ridurre a 4 le aliquote Irpef nella legge di bilancio 2022. Ovvero per redditi:

fino a 15.000 euro con aliquota al 23% (a cui saranno destinati 1,1 miliardi)

da 15.000 a 28.000 € con aliquota al 25% (a cui andranno 2,2 miliardi)

da 28.000 a 50.000 € con aliquota al 35% (a cui spettano 3,5 miliardi)

oltre 50.000 euro con aliquota al 43% (a cui andranno poco più di 1 miliardo).

Scaglioni irpef 2022 tabella risparmi

Queste novità in concreto si traducono in risparmi per i pensionati a partire da gennaio 2022, di importo diverso in base al reddito percepito. Ecco a quanto ammonta la riduzione annua sulla pensione caso per caso, nella seguente tabella.

REDDITI RISPARMIO ANNUO Fino a 15.000 euro 61 euro fra 15.000 e 28.000 € 150 euro fra 28.000 e 50.000 € 417 euro fra 50.000 e 55.000 € 692 euro fra 55.000 e 75.000 € 468 euro oltre i 75.000 euro 247 euro

Quelli riportati rappresentano dati consegnati ai rappresentanti sindacali durante l’ultimo incontro con l’esecutivo. L’intenzione è di approvare questa riforma del fisco, prima del voto finale sulla manovra in Parlamento, sempre prevista entro fine anno.

Calcolo Irpef 2022 pensioni, a chi conviene di più

Come si vede dagli importi riportati in tabella, è la fascia di reddito compresa fra 50.000 e 55.000 euro che riceverà maggiori vantaggi da queste modifiche. Ma i risparmi annui dovuti alla diminuzione dell’aliquota Irpef saranno consistenti anche per il ceto medio, ovvero quello compreso fra 28.000 e 50.000 euro.

Risparmi ci saranno anche per i redditi più bassi, seppur in misura più contenuta, ma questo è dettato in parte anche dalla progressività dell’imposta. Tuttavia si tratta proprio dell’aspetto che meno piace ai sindacati. Infatti, come riporta Il sole 24 ore, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, parlano di una scarsa attenzione ai redditi più bassi. Mentre sostengono che bisognerebbe fare di più sul cuneo fiscale, ma anche per giovani e donne.

Queste le ultime news sulla riforma Irpef 2022 che a breve dovrebbe essere inserita nella nuova manovra. Il condizionale tuttavia è d’obbligo, visto che i sindacati non sono soddisfatti e alcuni partiti di maggioranza continuano a chiedere modifiche. Di certo i risparmi derivanti dal taglio delle tasse ci saranno, come visto dalla tabella, ma per averne certezza si attende l’approvazione finale dei due rami del Parlamento.

