Testo legge di bilancio 2022, quando viene approvato

Testo Legge di bilancio. Ecco quando arriva in Parlamento e quando viene votato. Date approvazione e ultime notizie sulla manovra 2022.

Legge di bilancio 2022, il testo è al Senato per essere esaminato, modificato e poi votato definitivamente. Gli emendamenti saranno possibili fino a lunedì 29 novembre, poi inizieranno le votazioni fino ad arrivare a quella finale, come stabilito dal calendario del Senato.

Concentriamoci allora su quando viene approvato il testo della manovra, secondo le date comunicate dal Parlamento.

Testo legge di bilancio 2022 tempi approvazione

Attualmente il testo, varato lo scorso 28 ottobre dal consiglio dei ministri, è al vaglio delle commissioni di bilancio del Senato. L’iter prevede audizioni con PMI, parti sociali e associazioni imprenditoriali, con lo scopo di modificare alcune misure tramite emendamenti. Questa fase si concluderà entro il 29 novembre 2021.

Da questo momento inizieranno le votazioni su ogni singola modifica in commissione. Dopo l’approvazione integrale del testo, ci sarà la votazione al Senato (probabilmente a inizio dicembre). Solo successivamente (è ipotizzabile prima delle festività di Natale) il testo verrà votato anche alla Camera dei deputati. Quest’ultimo passaggio dovrebbe avvenire con voto di fiducia, per evitare ulteriori modifiche al testo.

Manovra 2022 calendario approvazione

Ricapitolando, queste le date da segnare in calendario, in base a quanto stabilito dal Senato e secondo le ultime notizie:

29 novembre : termine presentazione emendamenti al testo in commissione.

: termine presentazione emendamenti al testo in commissione. Inizio dicembre 2021 : approvazione testo in commissione e inizio voto al Senato.

: approvazione testo in commissione e inizio voto al Senato. Entro il 31 dicembre 2021 (probabilmente prima delle festività natalizie) voto finale alla Camera.

Una volta fatti questi passaggi, il testo della legge di bilancio 2022 è approvato definitivamente e pubblicato in gazzetta ufficiale. Da quel momento non potrà più cambiare.

Cosa prevede la legge di bilancio 2022? Misure e ultime notizie

Il disegno di legge varato dal governo Draghi, prevede misure per 30 miliardi di euro nel complesso. Queste l’elenco delle più importanti, sui cui potrebbero arrivare emendamenti, prima del voto finale:

riforma pensioni 2022 , che attualmente prevede la proroga annuale di Opzione Donna, Ape Sociale e l’introduzione di quota 102. Ma il governo si sta confrontando con i sindacati per trovare anche altre soluzioni.

, che attualmente prevede la proroga annuale di Opzione Donna, Ape Sociale e l’introduzione di quota 102. Ma il governo si sta confrontando con i sindacati per trovare anche altre soluzioni. Riforma fiscale (dove sono previsti 8 miliardi per la riduzione di Irpef e Irap ancora da distribuire).

(dove sono previsti 8 miliardi per la riduzione di Irpef e Irap ancora da distribuire). Proroga Superbonus 110 e altre agevolazioni edilizie.

e altre agevolazioni edilizie. Riforma ammortizzatori sociali (dal reddito di cittadinanza 2022 ad altre forma di sostegno per i disoccupati).

(dal reddito di cittadinanza 2022 ad altre forma di sostegno per i disoccupati). Investimenti per le imprese (con i crediti d’imposta per la cosiddetta transizione 4.0).

(con i crediti d’imposta per la cosiddetta transizione 4.0). Nuove misure per genitori, famiglie e parità di genere.

Queste in sintesi le misure inserite nel testo della manovra finanziaria 2022, che potranno essere modificate. Come visto il calendario del Senato prevede tempi stretti per gli emendamenti che presumibilmente riguarderanno solo la commissione bilancio. Poi il testo verrà votato dalle due camere, entro fine anno.

