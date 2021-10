Bonus 2022: la guida completa. Quali sono, a chi spettano

Bonus 2022: elenco sempre aggiornato di bonus, agevolazioni e proroghe per famiglie e non solo. Dai bonus casa, facciate, ristrutturazioni, ai bonus mobili, docenti, nido, casa, bambini.

Elenco di tutti i bonus 2022. Quali sono i bonus 2022, quali sono i requisiti per ottenerli e a chi spettano? In questa pagina trovate sempre aggiornati i bonus che il governo ha pensato per venire incontro ai cittadini.

Tutti i bonus 2022: elenco aggiornato

Bonus facciate 2022

Tra i bonus più importanti, il bonus facciate fa parte dei bonus edilizi per i miglioramenti e le riqualificazioni delle case. Al momento è possibile addirittura una detrazione del 90%. Il bonus scade ufficialmente il 31 dicembre 2021, ma è molto probabile che ci sarà anche nel 2022, forse in una forma più ampia. Si parla infatti di bonus “casa” unico che comprenda tutti i bonus 2022 che riguarderanno interventi edilizi.

Bonus ristrutturazione 2022

Anche il bonus ristrutturazione rientra nei bonus casa fortemente voluti dal precedente governo Conte e prorogati e confermati dal governo Draghi. Anche in questo caso è molto probabile che il bonus sarà assorbito in un unico bonus casa che comprenderà tutti questi tipi di interventi e lavori edilizi.

Bonus docenti 2022

Da settembre un nuovo bonus di 500 euro per i docenti. I soldi saranno versati nella carta del docente per acquistare libri, riviste, corsi, biglietti per teatri e cinema, musei, mostre, eventi culturali. I soldi non spesi precedentemente, quindi nell’anno 2021, non verranno accumulati, quindi si riparte da zero.

Bonus nido 2022

Il bonus nido è tra i “bonus famiglia” che il governo Draghi – un po’ come nel caso dei bonus edilizi – elimina e riassume in un unico bonus. Fino al 31 dicembre 2021 ci sarà un assegno unico, ma dal primo gennaio 2022 la nuova misura che comprenderà tutte le agevolazioni per famiglie con bambini sarà l’assegno universale. Perché si chiama universale? Perché si rivolgerà a tutte le famiglie senza differenze sul numero di figli o su altri bonus percepiti. Dato che il governo eliminerà altri bonus, l’assegno universale avrà un importo maggiore per i figli, il nido e non solo, fino a un massimo di 250 euro mensili.

Bonus casa 2022

Dal 2022 saranno cancellati molti bonus casa. Confermato invece non solo per il 2022 ma anche per il 2023 il Superbonus 110%. Addio invece al bonus verde, come abbiamo visto bonus facciate e bonus ristrutturazioni, sismabonus. Questo tipo di sussidi, elargiti a milioni di italiani durante il governo Conte, saranno eliminati dal governo Draghi, fatta eccezione per quello sopra citato. Probabilmente anche per i bonus casa, come nel caso dei sussidi che riguardano le famiglie, ci saranno altre forme di sostegno, ma al momento ancora non sappiamo con precisione quali e a chi spetteranno.

Bonus vacanze 2022

Il bonus vacanze ha una proroga fino a giugno 2022, quindi questo sostegno per favorire il turismo – almeno per il momento – resterà anche nel 2022. Come in passato si tratterà di voucher il cui credito si potrà utilizzare per i soggiorni nelle strutture aderenti situate nel nostro paese. Questo rientra dunque nei bonus 2022 che il governo Draghi ha deciso di confermare.

Bonus mobili 2022

Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute (massimo 16mila euro) per l’acquisto di mobili. Questo bonus è tra quelli che verranno cancellati nel 2022 e probabilmente riassunti in unico bonus che riguardare le case, ma è ancora da capire che forma avrà e come funzionerà. Per il momento è praticamente certo che il bonus mobili così come l’abbiamo conosciuto non ci sarà nel 2022.

Bonus bancomat 2022

Archiviato il cashback, il governo Draghi introduce il bonus bancomat 2022. Un’agevolazione per professionisti e commercianti che potrà arrivare fino a 480 euro. Il bonus consiste in un credito d’imposta per l’acquisto, affitto e utilizzo del Pos. Per richiederlo è necessario rivolgersi al proprio commercialista entro il 30 giugno 2022.

Quali bonus ci saranno nel 2022?

In sintesi, come abbiamo visto, molti bonus verranno cancellati nel 2022, alcuni confermati, altri avranno una proroga. La tendenza generale del governo Draghi è di accorpare e semplificare più bonus per categorie, cose che farebbe risparmiare allo Stato diversi milioni di euro. Molti bonus del governo precedente erano stati aspramente contestati: la critica era di averne creati troppi, spesso con complicazioni burocratiche. Draghi sembrava voler cambiare radicalmente la situazione, ma in realtà le intenzioni del governo sembrerebbero quelle di trovare un compromesso, una via di mezzo, tra i troppi bonus del governo precedente e l’eliminazione totale dei bonus, misura che sarebbe sicuramente molto impopolare. Avremo nei prossimi mesi informazioni più precise e e dettagliate per quanto riguarda i bonus 2022. Continuate a seguire questa pagina, sempre aggiornata.

