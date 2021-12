Bonus casa 2022. Tutti i bonus rinnovati. GUIDA

Bonus casa 2022 legge di bilancio. Quali sono e come funzionano le agevolazioni per ristrutturare o acquistare casa, prorogati nella manovra.

Che bonus casa ci saranno nel 2022? A queste domanda si può già rispondere, prendendo in esame gli incentivi prorogati fino ad ora, nel testo delle nuova legge di bilancio. Fra novità e conferme ecco quali sono – fra i bonus 2022 – tutti i bonus casa rinnovati e a chi spettano.

Bonus casa 110

Noto anche come Superbonus 110, è una delle misure prorogate nella manovra finanziaria, per tutto il 2022. E’ un’agevolazione del 110% (fino a 96.000 €) rispetto alle spese sostenute in ogni tipologia di abitazione in cui viene effettuato uno dei cosiddetti intervento trainanti.

Ad oggi la novità rispetto allo scorso anno riguarda l’introduzione di un tetto Isee di 25.000 euro per i proprietari di villette, per poter accedere all’incentivo. Dopo l’approvazione finale del testo in parlamento sapremo se questo nuovo requisito per il bonus casa Superbonus 110 verrà confermato o meno.

Bonus ristrutturazione 50 proroga 2022

Rinnovato anche questo incentivo che permette di svolgere lavori di ristrutturazione di casa, che non rientrano nel superbonus. L’agevolazione prevista in questo caso è del 50% fino ad un massimo di 96.000 euro, come già avveniva in passato.

Sismabonus acquisti 2022

Chi acquista un immobile presente in una delle 3 zone a rischio identificate in Italia, può accedere al bonus 110% per realizzare lavori di adeguamento sismico. Per accedervi il contratto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022, con tetto di spesa agevolabile pari a 96.000 euro.

Bonus facciate 2022 ultime notizie

Altro bonus casa molto diffuso negli anni scorsi. Na nel 2022? In base a quanto previsto dal testo della manovra, il bonus facciate è stato rinnovato per un anno. Tuttavia la percentuale del credito previsto per questa tipologia di interventi, diminuisce dal 90% previsto nel 2021 al 60%. Sarà quindi sempre possibile effettuare lavori di tinteggiatura o ammodernamento della facciata di un immobile, ma l’incentivo sarà inferiore rispetto al passato.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022

L’agevolazione del 50% sull’acquisto di mobili o elettrodomestici destinati ad una casa oggetto di ristrutturazioni, è stata confermata per il 2022. Rispetto al passato però è cambiato il tetto massimo di spesa, sceso a 5.000 euro (nel 2021 era di 16.000 €). L’elenco delle spese ammesse, dei documenti da conservare e delle modalità di pagamento da utilizzare, restano le stesse già previste in passato.

Bonus casa 2022 giovani

Per chi ha meno di 36 anni che acquistano un’abitazione (stipulando un contratto di vendita) fino al 30 giugno 2022 è previsto il bonus casa under 36. In particolare, chi possiede un reddito inferiore a 40.000 euro non dovrà pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali. A patto che entro 18 mesi dall’acquisto l’immobile diventi la residenza del beneficiario.

Mentre per le fasce di età compresa fra 20 e 31 anni che vanno a vivere da soli, è prevista un’agevolazione del 20% sulle spese annue sostenute per l’affitto, fino a 2.000 euro.

Bonus giardino 2022

Anche per chi ama la cura del verde di casa è previsto il rinnovo del cosiddetto bonus verde. Consiste in un’agevolazione del 36% su una spesa fino a 1.800 euro per lavori di adeguamento del verde su terrazze, balcone, giardini ecc., che non rientrano nella manutenzione ordinaria. Il tetto di spesa massimo previsto nella manovra 2022 è quindi sceso rispetto ai 5.000 € nel 2021.

Bonus casa 2022 agenzia delle entrate

Infine, segnaliamo anche il bonus idrico 2022 ovvero il contributo per la sostituzione di rubinetti e sanitari del bagno. Misura che potrebbe essere rifinanziata nella nuova manovra, ma per cui ci sono già risorse previste in precedenza, che potranno essere richieste a partire dal prossimo gennaio.

Ovviamente per ottenere questo incentivo e tutti gli altri bisogna rispettare requisiti e modalità di presentazione delle domande, stabilite dalle linee guida dell’agenzia delle entrate o dagli appositi decreti attuativi.

Questo attualmente l’elenco di tutti i bonus casa rinnovati nel 2022. Come visto ci sono nuovi incentivi e la conferma di alcuni bonus ristrutturazioni, con modifiche, che dovranno essere confermate dall’approvazione finale della manovra prevista entro il 31 dicembre 2021.

