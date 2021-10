Ecobonus 110 esempio come funziona

Ecobonus 110 ristrutturazione edifici, prima e seconda casa, come funziona. Spese ammesse, scadenza, esempi di calcolo detrazione fiscale e guida al nuovo Superbonus.

Ecobonus 110% fruibile sui lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici, è uno degli incentivi più importanti introdotto con il decreto rilancio.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona questo incentivo, quali sono le scadenze caso per caso e quali lavori ci rientrano caso per caso. Per poi passare a come ricevere le detrazioni fiscali, fino ad arrivare ad ad un esempio numerico, per facilitarne la comprensione. In caso di necessità potrete applicarlo anche al vostro caso, sostituendo semplicemente i valori.

Ecobonus 110 come funziona

Il bonus 110%, detto anche superbonus, consente di ricevere un’agevolazione con aliquota elevata a 110 per determinati interventi realizzati su un immobile. Per i privati l’agevolazione può essere richiesta sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2022, solo su determinati tipologie di intervento opportunamente documentate.

Ecco come devono essere effettuati i pagamenti degli interventi, come spiega l’agenzia delle entrate.

Bonus 110 scadenza

Le scadenze previste, per le spese che rientrano nel superbonus, sono diverse in base ai richiedenti. Infatti come riporta il sito del governo, vi rientrano quelle sostenute:

dalle persone fisiche entro il 30 giugno 2022 per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari indipendenti. Per i soli interventi che riguardano edifici composti da due a quattro unità immobiliari, il termine resta lo stesso, ma nel caso di completamento di almeno il 60% dei lavori, rientreranno nell’agevolazione anche le spese sostenute per completare l’opera entro il 31 dicembre 2021.

entro il per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari indipendenti. Per i soli interventi che riguardano edifici composti da due a quattro unità immobiliari, il termine resta lo stesso, ma nel caso di completamento di almeno il 60% dei lavori, rientreranno nell’agevolazione anche le spese sostenute per completare l’opera entro il 31 dicembre 2021. Dai condomini entro il 31 dicembre 2022 (art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio).

entro il (art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio). Dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) entro il 30 giugno 2023. Qualora a questa data i lavori siano già stati effettuati almeno al 60% dell’intervento, la detrazione spetta anche per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2023.

Cosa rientra nell’ecobonus 110?

Ci sono una serie di lavori che permettono di fruire dell’agevolazione, a patto però che avvengano in modo congiunto con gli interventi definiti trainanti. Ecco quali sono le spese che rientrano nell’ecobonus 110, riportati dall’Agenzia delle entrate:

l’installazione o la sostituzione di finestre e infissi , di caldaie o di stufe per il conseguimento dell’efficientamento energetico.

, di caldaie o di stufe per il conseguimento dell’efficientamento energetico. La messa in sicurezza di un edificio per quanto riguarda il rischio sismico (cosiddetto sisma bonus).

L’installazione di impianti e pannelli fotovoltaici, per la rete elettrica.

L’installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Quali sono i lavori trainanti per ecobonus?

I lavori prima citati, devono essere effettuati congiuntamente con uno degli interventi trainanti, per consentire di accedere al bonus 110. Si tratta di:

interventi di isolamento termico sugli involucri di un edificio

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

L’insieme dei lavori trainanti e i trainati, deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto di interventi, per ricevere il bonus.

In assenza degli interventi trainanti si potrà comunque ottenere l’ecobonus, ma la percentuale sarà più bassa, ossia del 50 o del 65% in base alla tipologia di intervento.

Bonus 110 seconde case

Questa agevolazione è valida sia sulle prime che sulle seconde case, anche nel caso di villette unifamiliari, ma fino ad un massimo di 2 unità immobiliari.

In altre parole non esistono distinzioni fra prime e seconde case per ricevere il bonus 110%, purché i lavori rientrino fra quelli agevolabili e non si superi il limite delle due abitazioni. Lo specifica l’Agenzia delle entrate, facendo riferimento al comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Non possono invece beneficiare del superbonus i lavori effettuati sui seguenti immobili:

abitazioni di tipo signorile

abitazioni in ville

castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Sisma bonus 110

Con particolare riferimento al Super Sisma bonus 110, come si legge sul sito del governo, per riceverlo è sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico dell’abitazione. Quindi questo tipo di intervento permette di ottenere il bonus 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Inoltre, non ci sono limiti sul numero di abitazioni ristrutturabili.

La condizione per ricevere il beneficio è che l’abitazione sia situata nelle zone sismiche 1,2,3, individuate all’interno della guida dell’agenzia delle entrate.

Detrazioni fiscali ecobonus 2021

I lavori di cui vi abbiamo parlato fino ad ora, se regolarmente documentati danno il diritto al contribuente di ottenere una detrazione fiscale dall’Irpef o dall’Ires. Si tratta di un credito d’imposta, da scontare in sede di dichiarazione dei redditi, ossia quando si vanno a pagare le tasse, mediante 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua.

In alternativa si può scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ad istituti di credito o altri soggetti. In quest’ultimo caso bisognerà compilare l’apposito modello rilasciato dall’agenzia delle entrate con provvedimento del 12 ottobre 2020.

Tornando alla detrazione fiscale, per rendere meglio l’idea del suo funzionamento, vediamo un esempio pratico nel prossimo paragrafo.

Ecobonus 110%: un esempio numerico

Abbiamo detto che il bonus è pari al 110% della spesa sostenuta. Ciò significa che chi esegue i lavori può scontare dalle imposte, in cinque anni, il 110% della cifra sborsata. Si tratta di 5 rate dello stesso importo, da portare in diminuzione sul pagamento delle tasse di ogni anno.

Quindi per fare un esempio pratico: chi ha speso una somma di 10.000 euro, potrà detrarre delle tasse, nei 5 anni a seguire, una somma complessiva di 11.000 €.

Tale somma è così calcolata: 10.000 €/100*110.

Ogni anno dunque il credito d’imposta sarà pari a 2.200 € (ovvero 11.000/5) di tasse in meno da pagare (o se preferite da utilizzare come sconto in fattura o da cedere).

In caso di altre somme spese per i lavori, per trovare il vostro credito d’imposta, vi basterà inserire nei calcoli la cifra che avete sborsato al posto dei 10.000 € dell’esempio. Poi dividere il risultato ottenuto per 5, per trovare la quota annuale.

Bene, a questo punto dovreste essere in grado di calcolare quanto potete ottenere dall’ecobonus 110, utilizzando le semplici formule qui riportate.

Linee guida ecobonus 110 agenzia delle entrate

Infine, per approfondire ogni altra informazione su questa agevolazione vi invitiamo a consultare il pdf da scaricare di seguito allegato. Si tratta della guida fornita dall’agenzia dell’entrate sul sito e aggiornata con le novità 2021, i provvedimenti e le circolari.

GUIDA ECOBONUS 110 AGENZIA DELLE ENTRATE

Queste tutte le informazioni utili relative all’ecobonus 110, fornite da governo e agenzia delle entrate. Come abbiamo visto dall’esempio numerico calcolare il valore dell’agevolazione che spetta sui lavori effettuati non è così difficile. L’unica cosa a cui dovete far attenzione è il rispetto delle scadenze indicate e verificare che le spese sostenute rientrino fra quelle ammissibili. Sta a voi poi scegliere se fruirne in detrazione delle tasse o se cedere il credito ricevuto.

