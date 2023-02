Ecco tutti i Bonus bloccati dal governo nel 2023. Il superbonus 110 è l’ultimo di una lunga serie. Elenco agevolazioni e incentivi statali sospesi dalla Meloni.

I bonus 2023 bloccati o sospesi da Giorgia Meloni aumentano, dopo lo stop alla cessione dei crediti del superbonus 110% decisa nel nuovo decreto legge. Ma questo intervento, che rischia di fermare i cantieri edilizi è solo quello più recente, perché i contributi cancellati o sospesi dalla premier sono tanti.

7 per essere precisi. Li abbiamo raccolti in questo articolo, spiegando in modo semplice cosa cambia per gli italiani dopo la loro abolizione.

Bonus 110% stop allo sconto in fattura

L’ultima agevolazione bloccata in ordine di tempo riguarda la cessione dei crediti con il superbonus 110. La possibilità di ricevere immediatamente uno sconto per i lavori di ristrutturazione di casa introdotta dal governo Conte, ora non sarà più possibile per i nuovi interventi. Infatti, secondo quanto previsto dal testo votato dal consiglio dei ministri non è più possibile cedere crediti relativi al superbonus, in nessuna forma, nemmeno agli enti pubblici. L’unica possibilità per usufruire ancora di questo incentivo (abbassato al 90% da quest’anno) è quella delle detrazioni fiscali, da utilizzare in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. Bisogna però specificare che questa novità non si applica agli interventi già avviati.

Per dirla in modo più semplice, con l’approvazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, chi vorrà effettuare i lavori di ristrutturazione, dovrà pagare l’importo dovuto per intero. Senza più godere dello sconto immediato, ma recuperando le somme come detrazioni d’imposta spalmate su più anni.

Bonus facciata

Restando in tema casa, anche il bonus facciate non è stato rinnovato nella manovra finanziaria 2023 approvata lo scorso dicembre. Quindi la detrazione fiscale che permetteva di rifare la facciata di un’abitazione, ottenendo un’agevolazione del 90% sui costi sostenuti non è più disponibile. Tuttavia questi tipologia di lavori possono rientrare nel bonus ristrutturazioni se rispettano le leggi previste nel 2023, ma con una detrazione più bassa pari al 50%.

Le indennità una tantum

Sospesi anche i due bonus una tantum (da 150 e 200 euro) introdotti dal governo Draghi per sostenere lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, contro il caro vita. Nel 2023 non verranno più erogati, salvo a quelle categorie residuali che non lo hanno ancora ricevuto (ad esempio collaboratori o dottorandi di ricerca). Quindi non aspettatevi somme aggiuntive in busta paga o accreditate direttamente dall’Inps sul conto corrente, come accaduto nei mesi scorsi.

Voucher trasporti 2023

Poi si segnala un bonus approvato, ma sospeso momentaneamente. Si tratta del bonus trasporti 2023 che senza un decreto attuativo del ministero non può essere richiesto. Quindi di fatto, anche se il contributo fino a 60 euro per gli abbonamenti a mezzi pubblici è stato rinnovato, fino ad oggi non si può ancora richiedere.

Tutti gli altri incentivi cancellati

Infine, ecco i restanti contributi erogati l’anno scorso, ma bloccati dalla Meloni nel 2023:

Bonus Tv e decoder, di 50 euro per l’acquisto di nuove tv

di 50 euro per l’acquisto di nuove tv Bonus rottamazione Tv, di 100 euro per chi rottamava un vecchio apparecchio per acquistare una smart Tv.

In sostanza, se avete intenzione di comprare una nuova televisione, purtroppo quest’anno non potrete ricevere uno sconto sull’acquisto, a differenza del 2022.

Bonus bloccati o sospesi dal governo, perché?

Il motivo principale della sospensione di molti incentivi è economico, ovvero le poche risorse a disposizione nelle casse dello stato. Per questo, nonostante le tante promesse fatte in campagna elettorale, la realtà è che bisogna contenere la spesa e per farlo si devono tagliare le risorse destinate agli aiuti a lavoratori e famiglie.

La premier Meloni aveva già annunciato l’addio ai bonus inutili, secondo lei, per questo non stupiscono il blocco degli incentivi edilizi o degli altri. Tuttavia sono molti gli italiani a pensare che questi sostegni invece erano utili eccome. Non solo per quanto riguarda il 110, ma anche per gli altri in grado di aiutare lavoratori e famiglie a sostenere le spese quotidiane sempre più alte a causa dell’inflazione. Quindi se da un lato la scelta di non erogare soldi a pioggia può essere sensata, per non aumentare il debito pubblico, dall’altra il governo dovrebbe ricordare che in alcuni casi gli aiuti statali sono necessari.