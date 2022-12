Bonus psicologo 2023, 1.500 euro a persona. Quale Isee serve

Bonus psicologo prorogato al 2023 con la manovra finanziaria, ma spetta a pochi. Ecco perché e come funziona il bonus per lo psicologo fino a 1.500 euro.

Il bonus psicologo introdotto nel 2022 con il decreto milleproroghe, diventa permanente dal 2023 grazie alla legge di bilancio. L’importo assegnato ai beneficiari per andare dalla psicologo aumenta da 600 a 1.500 euro. Tuttavia le risorse a disposizione sono molte di meno rispetto al passato.

Vediamo quindi come cambia il bonus psicologico nel 2023, secondo quanto previsto dal testo della manovra finanziaria.

Vedi anche: Bonus 2023 nuovi e prorogati

Bonus psicologo 2023 a chi spetta e come funziona

Possono richiedere il contributo per le spese di cura psicologica i cittadini residenti in Italia in condizioni di ansia, depressione o stress a seguito delle conseguenze della pandemia. Ma solo se in possesso di un Isee fino a 50.000 euro.

Di conseguenza, i requisiti per l’accesso a questo importante contributo per la salute mentale non dovrebbero cambiare, salvo novità introdotte con un nuovo decreto. Quello che però cambia rispetto al passato è l’importo garantito ai beneficiari che sale fino a 1.500 euro a persona. Inoltre, il bonus diventa strutturale, vale a dire che si potrà richiedere non solo nel 2023 ma anche nel 2024. Questo grazie a un emendamento dl PD approvato al testo della manovra economica.

Bonus psicologo cosa cambia con la manovra 2023

Attenzione però, per il 2023 sono stati stanziati solo 5 milioni di euro finora, mentre per il 2024 ammontano a 8 milioni. Una diminuzione notevole delle risorse considerando che nel 2022 la dotazione prevista dal DL milleproroghe era di 25 milioni di euro.

Questo cosa significa? Che a beneficiare del nuovo contributo saranno molte meno persone che in passato, visto che con ogni probabilità le domande si potranno presentare fino all’esaurimento dei fondi. Tuttavia non si può escludere un incremento dei fondi per coprire un fabbisogno maggiore nei prossimi mesi, ma non si hanno certezze al riguardo.

Leggi anche gli altri bonus della manovra:

Quando e come richiedere il bonus psicologo 2023

Le informazioni su tempi e modalità di presentazione della richiesta saranno stabilite nelle prossime settimane con apposito decreto ministeriale. Nello specifico sarà il Ministro della salute Schillaci a definire questi aspetti, che non dovrebbero cambiare molto rispetto a quanto previsto dal suo predecessore, ovvero Speranza.

In quel caso la domanda si presentava online sul sito dell’Inps. Dopo l’assegnazione di un voucher (di importo crescente in proporzione all’Isee) si poteva utilizzare per pagare le sedute dagli psicologi aderenti all’iniziativa, presenti nelle varie regioni italiane. Anche questa volta il meccanismo dovrebbe essere lo stesso, per chi possiede i requisiti elencati in precedenza.

Nelle prossime settimane avremo informazioni più precise su come ottenere il bonus psicologo 2023 e ovviamente vi terremo informati. Ma intanto sappiamo che il contributo si potrà richiedere ancora e salirà a 1.500 euro. E anche se per ora le risorse sono limitate si tratta comunque di una buona notizia per la salute mentale degli italiani, messa a dura prova negli ultimi anni.