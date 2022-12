Isee, quanto deve essere per avere il bonus luce e gas 2023

Isee per bonus luce e gas, nuovo limite per il 2023. Lo sconto sulle bollette dipende da fasce di reddito e livelli di consumo. Novità della manovra finanziaria.

Soglia Isee più alta per il bonus il bonus luce gas, è una delle principali novità stabilite dalla legge di bilancio 2023, ma non l’unica. Dal mese di gennaio l’accesso al bonus sociale per le bollette sarà possibile per più famiglie, ma l’importo dipenderà da redditi e consumi, come deciso dal governo finora.

Vediamo allora qual è il tetto Isee 2023 per accedere al bonus elettricità e gas e a quanto ammonta lo sconto in bolletta.

Importo Isee per avere bonus luce e gas 2023

La manovra finanziaria del governo Meloni prevede un valore Isee 2023 fino a 15.000 euro per poter richiedere l’agevolazione statale. Si tratta del cosiddetto bonus sociale, che consiste in uno sconto applicato automaticamente (senza fare domanda) sulle bollette dei beneficiari.

Grazie a questo incentivo diminuisce il prezzo pagato dalle famiglie con redditi inferiori alla soglia prevista. Con il nuovo tetto Isee la platea degli aventi diritto viene allargata rispetto al 2022 (quando era fissato a 12.000 €). Ora si attende solo che l’Arera (Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente) indichi le nuove regole in vigore da gennaio 2023.

Bonus luce e gas 2023: a quanto ammonta

L’ipotesi più concreta al momento, è quella dell’introduzione di tre fasce di reddito per determinare l’importo dello sconto applicato sulla fattura per elettricità e gas. In altre parole potrebbero essere introdotte tre percentuali diverse in base all’Isee (sempre restando nel limite dei 15.000 euro).

In particolare lo sconto applicato sulle bollette potrebbe essere per Isee:

fino a 8.265 euro pari al 100%

pari al da 8.265 a 12.000 euro del 70-80%

euro del da 12.000 a 15.000 euro del 50-60%.

Questa al momento l’ipotesi più probabile, ma per avere la conferma di queste fasce e delle relative regole bisogna attendere la fine di dicembre 2022. Entro questa scadenza il parlamento voterà il testo finale della manovra e l’Arera comunicherà le novità sull’aiuto per le famiglie bisognose.

Bonus luce e gas altre novità dal 2023

Oltre all’aumento della soglia Isee e alla suddivisione per fasce di reddito degli importi spettanti, potrebbero esserci altre novità per chi riceve il bonus sociale nel 2023. Ad esempio il contributo potrebbe spettare in base ai livelli di consumo annuo di una famiglia. Tradotto meno si spende e più basso sarà il contributo, cosa possibile ad esempio per chi è già passato al mercato libero. Il meccanismo eviterebbe la formazione di eccessivi crediti rispetto alla spesa annuale effettivamente sostenuta.

Inoltre, il bonus potrebbe essere adeguato mensilmente e non più ogni 3 mesi come avviene adesso. Sarà poi eventualmente l’Arera, in base alle previsioni del prezzo di gas e luce e non solo, a stabilire i valori spettanti.

Ma come detto bisogna attendere ancora qualche settimana per conoscere con esattezza le nuove regole per accedere al bonus sociale luce gas 2023. Di certo il limite Isee sarà più alto e di conseguenza più nuclei familiari potranno accedere al sussidio. Mentre l’ammontare degli sconti potrebbe cambiare a seconda della fascia di reddito a cui si appartiene.