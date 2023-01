Bonus bollette 2023. Come ottenerlo e quando arriva

Bonus bollette 2023: come richiederlo, a quanto ammonta e chi ne ha diritto. Ecco tutte le novità sullo sconto luce e gas previste dalla manovra.

Bonus bollette 2023 prorogato e modificato nella legge di bilancio. Il motivo di questa scelta è semplice: aldilà di tutti i bonus 2023 del governo Meloni l’emergenza numero uno per le famiglie italiane resta il caro bollette. A conferma di questo il prezzo di luce e gas a dicembre 2022 è aumentato di oltre il 20% rispetto al mese precedente. Di conseguenza un aiuto a tutela dei nuclei familiari in difficoltà economica era necessario.

Per questo il bonus bollette nel 2023 è stato allargato a più beneficiari rispetto al passato. Ma esattamente come si richiede? Quando parte e quanto permette di risparmiare davvero sul costo delle utenze? Ne parliamo in questo articolo.

Bonus bollette 2023 a chi spetta

L’aiuto statale consiste in uno sconto sulle bollette di luce e gas per i cittadini italiani. In particolare questa agevolazione è rivolta alle famiglie con reddito basso e ai pensionati. Tuttavia il bonus bolletta è concesso solo in possesso di determinati requisiti previsti dalla manovra finanziaria 2023 ossia:

un Isee familiare fino a un massimo di 15.000 euro (la soglia sale a 20.000 euro per famiglie con 4 o più figli a carico)

un membro della famiglia deve essere intestatario di un regolare contratto di fornitura di luce e gas

la tariffa delle bollette deve riguardare l’uso domestico di questi servizi (nel testo della legge si fa esplicito riferimento ai “clienti domestici economicamente svantaggiati”).

Bonus bollette come si richiede

Non c’è nessuna domanda da presentare online oppure in forma cartacea. Infatti, come abbiamo già spiegato in un altro articolo il contributo confermato dall’esecutivo spetta semplicemente facendo l’Isee per la prima volta oppure aggiornando i valori rispetto all’anno precedente. Ovviamente nel caso in cui l’ammontare sia inferiore rispetto al tetto Isee stabilito dai requisiti di legge.

Chi non presenta il documento chiamato DSU (dichiarazione sostitutiva unica) necessario per avere l’Isee, non riceverà lo sconto in bollette, anche se eventualmente ne avrebbe diritto. Potete compilare questo modello in qualsiasi momento dell’anno online oppure rivolgendovi a un caf che svolgerà la pratica per conto vostro.

Per approfondire leggi anche:

Quando arriva il bonus sociale 2023

Una volta accordato questo aiuto arriva direttamente nella bolletta, sotto forma di sconto sulla cifra da pagare per le utenze di luce e gas. In altre parole ai beneficiari non arrivano soldi sul conto corrente o tramite altri mezzi come Postepay o carte di credito, ma semplicemente una riduzione del costo dell’energia elettrica o di quella del gas.

Di conseguenza quando arrivano le fatture con i pagamenti da effettuare, al suo interno i destinatari del bonus riceveranno il sostegno. Quindi ogni uno o due mesi in base al tipo di fatturazione che avete concordato con il vostro fornitore. Trovate la voce dello sconto all’interno del resoconto periodico sulla somma da pagare.

Bonus bollette 2023 quanto si risparmia

Grazie al bonus bollette nel 2023 le famiglie beneficiarie potranno risparmiare fino al 50% sui pagamenti di luce e gas. Questo sconto è stato prolungato e allargato al fine di ridurre il costo per le famiglie a basso reddito che spendono buona parte delle loro entrate in bollette.

Per conoscere con certezza gli importi, bisogna andare sul sito dall’Arera (autorità di regolazione per l’energia) che li aggiorna ogni 3 mesi. I valori cambiano in base alle zone climatiche in cui si trova il vostro comune e alla numerosità dei componenti del nucleo familiare. Di conseguenza per avere informazioni più precise il consiglio è quello di andare sul sito internet dell’autorità di seguito allegato, che contiene numeri e tabelle.

BONUS BOLLETTE 2023 A QUANTO AMMONTA

Abbiamo visto come ottenere e quando arriva il bonus bollette 2023. In breve questo sostegno nazionale permetterà una maggiore risparmio sulle spese domestiche alle famiglie economicamente più svantaggiate o con tanti figli a carico, grazie alla riduzione del prezzo da pagare per i servizi di gas e luce.

