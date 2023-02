Meteo febbraio e marzo, fino alla prima decade di aprile 2023. Le previsioni del tempo secondo gli esperti.

Il meteo è cambiato spesso nelle ultime settimane in Italia, prima con temperature miti, poi decisamente più basse accompagnate da pioggia e neve fino ad oggi. Per questo molti italiani si chiedono quando finisce il freddo, per sapere da quando si potranno spegnere o usare meno i termosifoni, visto che le bollette del gas sono care.

Cerchiamo allora di capire sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalle previsioni fatte dai meteorologi quando il clima diventerà più mite. Ovviamente ciò che vi riportiamo non si fonda su basi scientifiche, ma su ipotetiche previsioni realizzate dagli esperti del settore. Detto questo, vediamo di capire cosa ci aspetta nelle prossime settimane a livello climatico e di temperature in Italia.

Previsioni meteo, quando finirà il freddo

Da metà gennaio 2023 in poi c’è stato un picco di temperature fredde in tutta Italia. In particolare al nord dove la neve è caduta perfino in città come Torino, ma anche al centro e al sud le temperature sono scese molto. Di conseguenza gli appennini in Abruzzo e le Alpi nel nord sono stati imbiancate abbondantemente dalla neve.

Ma quello che preoccupa di più gli italiani è il persistere del freddo, soprattutto di notte, che costringe a utilizzare in modo continuativo il riscaldamento. E ovviamente ciò ha un costo non indifferente per le famiglie. Ma questa situazione proseguirà ancora a lungo oppure il clima invernale sta per terminare lasciando spazio alla primavera?

Secondo quanto riportato dal sito il meteo.it, nel mese di febbraio il freddo continuerà ad essere pungente e ci saranno parecchie perturbazioni, anche al centro sud. A marzo invece le cose potrebbero cambiare, sempre con la possibilità di nuove ondate di gelo, fino a migliorare definitivamente a fine mese o inizio aprile 2023. Ma vediamo nel dettaglio mese per mese, cosa aspettarci durante le prossime settimane in tutta Italia.

Meteo febbraio 2023 cosa aspettarsi

Stando alle previsioni dopo un inizio febbraio con un clima sereno anche se freddo, dal 7 febbraio in poi in Italia arriva un’ondata di gelo, rinominata Nikola dagli esperti. Si tratta di una massa di aria gelida che dalla Russia si sposterà verso il Mediterraneo, coinvolgendo la nostra penisola.

Quindi da martedì 7 e per i giorni successivi, probabilmente per l’intera settimana fino al 13-14 febbraio le temperature registreranno un brusco calo. In alcuni casi potrebbero andare anche sotto zero gradi e di conseguenza ci sarebbero nuove nevicate anche a bassa quota. Non solo nelle nel settentrione, ma i rovesci colpiranno regioni come la Toscana, l’Abruzzo, la Toscana e la Sicilia. Quindi spostarsi a metà febbraio in Italia potrebbe essere difficile, causa maltempo.

Per quanto riguarda la fine del mese si va verso un graduale miglioramento, con le temperature che subiranno un aumento. Quindi, anche se con delle eccezioni e con possibili nuove perturbazioni in arrivo, gli ultimissimi giorni di febbraio dovrebbero portare ad un miglioramento.

Previsioni meteo marzo 2023

Tuttavia non è detto che questo periodo sancisca la fine del freddo, visto che dopo un inizio inverno mite, ora marzo e aprile potrebbero essere all’insegna dell’instabilità. E’ infatti probabile secondo gli esperti che questo mese sia molto simile a febbraio, con possibile ondate di gelo anche se non costanti.

Secondo le proiezioni quindi l’inverno non dovrebbe abbandonarci a marzo, ma l’instabilità dovrebbe farla da padrone, alternando giorni primaverili, a temporali e freddo più pungente. D’altra parte marzo è un mese pazzerello per definizione, quindi le proiezioni potrebbero cambiare da qui alle prossime settimane.

Tuttavia per ora durante i primi 10-15 giorni del mese, le perturbazioni dovrebbero ancora presenti sul nostro paese. Il nord registrerà probabilmente temperature sotto la media stagionale, mentre al centro e al sud i valori dovrebbero essere in linea o sopra la media. In altre parole in città come Milano, potrebbero verificarsi ancora giornate fredde e dai tratti invernali.

Come sarà la primavera 2023?

A inizio aprile ci si attende un miglioramento generalizzato del meteo in Italia, sempre secondo i siti specializzati. In questo periodo saranno più probabili delle giornate quasi estive, specie al sud e nelle isole. Tale fenomeno dovrebbe riguardare anche la città di Roma, dove le giornate con massime sui 20 gradi dovrebbero essere più frequenti. Ma non mancheranno giorni di forte instabilità, e fare previsioni accurate per i giorni di Pasqua e Pasquetta al momento non è ancora possibile.

Sappiamo che ormai diventa sempre più imprevedibile l’evoluzione del meteo, con i cambiamenti climatici che portano giornate fredde anche fuori stagione. Quindi, anche se nessuno se lo augura potrebbe attenderci una primavera piovosa, prima di lasciar spazio al caldo tipico della bella stagione.

Insomma, tutti aspettano l’arrivo del caldo, sia per tornare a scoprirsi almeno in parte, ma soprattutto per ragioni economiche. Tuttavia per ora non si hanno ancora certezze precise su quando finisce il freddo, ma solo ipotesi e osservazioni, che per quanto attendibili restano sempre soggette a variazioni nel tempo.