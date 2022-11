Bonus 2023 da gennaio a dicembre. Quali e quanti sono

Bonus 2023. Elenco aggiornato di tutti i bonus e agevolazioni statali che si possono richiedere: famiglia, figli, scuola, casa, ristrutturazioni, mobili ma non solo

Che bonus ci sono nel 2023 con o senza vincoli Isee, quali sono i requisiti e a chi spettano. I bonus e gli incentivi rinnovati o introdotti con la manovra 2023 o tramite decreti non sono moltissimi finora, ma rappresentano un aiuto economico alla famiglia. Dai bonus edilizi all’assegno unico per i figli, fino a studenti e disoccupati. Ecco tutte le agevolazioni del governo Meloni.

Tutti i bonus 2023: elenco aiuti per famiglie

I contributi alle famiglie riguardano in particolare i figli, da quando nascono e fino al compimento dei 21 anni di età (o fin quando sono a carico dei genitori). Ma esistono anche sussidi per famiglie disagiate o di sostegno allo studio e alla formazione, eccole di seguito.

Bonus figli 2023

L’assegno unico per i figli è stato prorogato nel 2023, ma presenta delle novità rispetto al passato. La principale riguarda l’importo erogato mensilmente dall’Inps ai genitori, in base all’Isee e al numero di componenti del nucleo familiare. L’ammontare base dell’assegno universale dovrebbe restare compreso fra 50 e 175 euro al mese a figlio, ma per averne la certezza si attende l’apposito decreto ministeriale.

Tuttavia sappiamo già che cambiano le maggiorazioni, grazie al bonus famiglie numerose. Con questa misura raddoppia (da 100 a 200 € mensili) l’importo assegnato ai genitori con 3, 4 o più figli a carico. Inoltre, sono introdotte altri sostegni che incentivano la nascita di un figlio, per esempio un contributo mensile di 100 euro per i gemelli, erogato fino al compimento di 3 anni dei bambini.

Per approfondire meglio leggi anche: Bonus donne in gravidanza nel 2023

Bonus cultura 2023

Gli studenti che hanno compiuto 18 anni possono utilizzare il bonus 18app per acquistare libri, materiale didattico e una serie di servizi per la formazione personale, fino al 28 febbraio 2023. Le nuove domande per i nati nel 2004 invece con ogni probabilità si potranno inviare da marzo 2023, ma la decisione ufficiale avverrà tramite decreto ministeriale. Il contributo pari a 500 euro sotto forma di voucher è comunque già stato rinnovato, quindi gli alunni aventi diritto lo riceveranno. Prorogata al 2023 anche la carta del docente.

Per quanto riguarda invece i bonus scuola, per l’acquisto di libri e il pagamento di rette di iscrizione e frequenza, al momento non ci sono agevolazioni nazionali ma solo regionali.

Tutti i bonus casa e ristrutturazione 2023

Il bonus facciata non ci sarà nel 2023, perché in scadenza a dicembre 2022. Ecco invece quali bonus edilizi ci sono per ristrutturare casa, acquistare mobili, elettrodomestici e non solo, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Superbonus 2023

Nel 2023 non sarà più del 110% e sarà più difficile ottenerlo, ma il il superbonus sarà ancora attivo. Il rinnovo della misura prevista nel decreto aiuti quater, prevede un’agevolazione fiscale al 90%, che scenderà ulteriormente nel 2024 e 2025. E’ inoltre stato introdotto un tetto Isee per gli interventi sulle abitazioni unifamiliari (vale a dire le villette) fino a 15.000 euro.

Bonus ristrutturazioni 2023

Prorogata fino al 31 dicembre 2023 pure la detrazione al 50% per la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per le singole abitazioni, ma l’agevolazione vale anche per i condomini. Il credito maturato si suddivide in 10 rate annuali di pari importo da utilizzare in diminuzione delle tasse da pagare.

Per approfondire leggi: Bonus ristrutturazione 2023 guida agenzia entrate

Bonus mobili 2023

Rinnovato per tutto il 2023 l’incentivo per chi acquista mobili ed elettrodomestici per arredare casa, dopo una ristrutturazione. I lavori devono essere effettuati entro il primo gennaio del 2022, per poter usufruire del tetto di spesa, dimezzato a 5.000 euro rispetto al passato. Quindi è possibile ricevere il bonus elettrodomestici senza ristrutturazione nel 2023, solo se gli interventi sono stati effettati l’anno prima.

Bonus idrico 2023

Il credito d’imposta al 50% per installare rubinetti e sistemi di filtraggio, detto anche bonus acqua potabile, è in vigore fino al 31 dicembre 2023. Questa agevolazione, rispetto ai costi sostenuti per gli impianti, potrà essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. L’Enea verificherà che a seguito dell’intervento ci sia un’effettiva riduzione dello spreco dell’acqua.

Bonus verde 2023

Permette di ottenere detrazioni Irpef per le spese sugli interventi di riqualificazioni di giardini e verde di casa. Il contributo è disponibile anche nel 2023 per proprietari di immobili, affittuari o comodatari che effettuato lavori su terrazze o aree comuni con piante e alberi. L’ammontare del credito è pari al 36% dei costi sostenuti e documentati fino a un massimo di 5.000 euro.

Ecobonus 2023

Oltre a quelli già visti nel 2023 resteranno ulteriori detrazioni per altri interventi in casa e di efficientamento energetico. Fra questi per esempio il bonus zanzariere, quelli per i condizionatori o le caldaie. In questi casi i crediti d’imposta possono variare dal 50 all’80%. Ma per conoscerli nel dettaglio bisogna prima attendere l’approvazione del testo della nuova manovra economica.

Bonus acquisto prima casa under 36

Anche nel 2023 i giovani con meno di 36 anni di età che acquistano un’abitazione adibita a prima casa, ricevono un credito d’imposta di importo pari al tributo pagato per l’acquisto. Questo se il contribuente possiede un Isee familiare non superiore a 40.000 euro annui.

Vedi anche: Che bonus ci sono con Isee basso nel 2023

Ultime notizie e aggiornamenti sui bonus 2023

In sintesi, abbiamo visto che gli incentivi sono tanti, ma ad oggi principalmente riguardano tre categorie: famiglia, casa e lavoro. Ce ne sono altri che non è ancora chiaro se saranno prorogati nel testo definitivo della nuova legge di bilancio.

Quindi per esempio si attende di sapere quando parte il bonus Tv 2023, in caso di rinnovo. Stesso discorso per il bonus trasporti, che al momento è in scadenza al 31 dicembre 2022. Oppure se ci saranno nuovi bonus una tantum, come quelli da 200 e 150 euro assegnati ai lavoratori dipendenti nelle busta paga e ai pensionati sugli assegni pensionistici. Senza dimenticare i sussidi per i disoccupati, visto che l’esecutivo ha deciso di ridurre beneficiari e durata del reddito di cittadinanza.

Nei prossimi mesi avremo maggiori e più precise informazioni, a seguito dell’approvazione definitiva della finanziaria 2023 e degli altri decreti ministeriali. Per questo se volete conoscere tutti i bonus che ci saranno da gennaio a dicembre 2023, troverete questa scheda sempre aggiornata dai nostri esperti in economia.