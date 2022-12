Bonus occhiali 2023 solo con Isee basso. Decreto MSAL

Bonus occhiali e lenti a contatto 2023. Decreto ministero della salute pubblicato in gazzetta ufficiale. A chi spetta e come si ottiene il voucher vista.

Bonus occhiali da vista prorogato nel 2023, come stabilito dal decreto ministeriale pubblicato in GU in data 15 dicembre. L’agevolazione già in vigore nel 2022, consiste in un voucher da 50 euro sull’acquisto di lenti a contatto e occhiali, ma spetta solo a famiglie economicamente svantaggiate.

Ecco allora quali sono i requisiti per ottenere il contributo statale, definiti dal decreto attuativo del ministero della Salute.

Bonus acquisto occhiali da vista 2023 Isee

Questa agevolazione consiste in uno sconto di 50 euro applicato sul prezzo di vendita degli occhiali oppure delle lenti da vista. Spetta a chi possiede un Isee annuo fino ad un massimo di 10.000 euro, in altre parole solo ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Per dirla in modo semplice, se avete un valore Isee aggiornato superiore a questa soglia non avete diritto a ricevere questo buono. Inoltre sarà possibile fruirne una sola volta per nucleo familiare. In pratica 2 persone che fanno parte della stessa famiglia non possono ricevere entrambe il buono per comprare gli occhiali.

Bonus occhiali 2023 da quando sarà attivo

Il contributo si riferisce a tutti gli acquisti effettuati dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2023. Ma come specifica il decreto si potrà richiedere a partire dal 15 febbraio 2023 e fino a fine anno, oppure fino all’esaurimento delle risorse stanziate per finanziare il contributo. Quindi non c’è una scadenza predeterminata, ma l’aiuto economico si esaurisce quando terminano i fondi statali.

I 50 euro di buono (non si tratta quindi di un credito, ma di uno sconto) sono utilizzabili nei negozi e nelle ottiche che partecipano all’iniziativa. Il voucher è una tantum, dunque utilizzabile per un solo acquisto nel 2023.

Come si richiede il bonus per occhiali e lenti

E’ possibile fare domanda per l’incentivo tramite web app del Ministero della salute. La piattaforma sarà fruibile mediante il sito dell’Inps o quello dell’agenzia delle entrate. Per accedere a questi siti internet come sempre bisognerà utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

In base all’ordine di presentazione delle richieste viene accreditato il buono acquisto, emesso sotto forma digitale, con un QR code (ossia un codice a barre), valido per 30 giorni rispetto alla data di emissione. Chi rientra nella lista dei beneficiari verrà ovviamente informato dell’accredito del voucher tramite il recapito indicato durante la presentazione dell’istanza. Una volta ricevuto il codice non vi resta che utilizzarlo nel negozio di ottica aderente per l’acquisto dell’occhiale da vista.

Per approfondire ogni altra caratteristica dell’incentivo potete consultare il testo del decreto ministeriale pubblicato in GU e di seguito allegato.

REQUISITI E BENEFICIARI BONUS OCCHIALI 2023

In breve, il bonus occhiali e lenti a contatto è attivo anche nel 2023. Il decreto ministeriale ha stabilito requisiti, tempi e modalità di richiesta del buono da 50 euro spendibile per acquistare un occhiale da vista.