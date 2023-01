Bonus benzina 2023. Chi lo paga e quando scade

Bonus benzina 2023 dipendenti. A chi spetta davvero il buono da 200 euro previsto dal decreto trasparenza carburanti e quanto dura.

Il Bonus benzina è stato rinnovato per i primi 3 mesi del 2023, lo ha deciso il governo Meloni approvando il nuovo decreto carburante. I buoni benzina da 200 euro, che esistevano già in passato, riguarderanno ancora i lavoratori dipendenti e saranno concessi dalle aziende private. Tuttavia non tutti lo riceveranno.

Cerchiamo allora di capire meglio come funziona il bonus benzina 2023, fino a quando si può usare e come, visto che gli italiani che ogni giorno si spostano per lavoro sono molti.

Buoni benzina 2023 chi ne ha diritto

L’aumento dei prezzi del carburante dovuto al mancato rinnovo del taglio delle accise sulla benzina ha costretto il governo Meloni a intervenire. Per questo è stato varato il dl trasparenza carburanti, che introduce regole per i gestori delle pompe (obbligo di esposizione del prezzo medio praticato), ma soprattutto rinnova il buono benzina per i lavoratori dipendenti.

Si tratta di voucher esentasse (ovvero che non concorrono alla formazione del reddito del dipendente) di importo fino a 200 euro. Possono riceverlo i dipendenti del settore privato, mentre non spetta ai lavoratori pubblici. Attualmente non sono previsti particolari requisiti di reddito o di altro topo per ottenerlo.

Bonus benzina 2023 quando scade

I beneficiari del voucher possono utilizzarli per fare rifornimento presso qualsiasi pompa di benzina. Può essere erogato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, come previsto dal decreto. Ma non oltre la scadenza del primo trimestre 2023, salvo nuove proroghe al decreto.

Si tratta in pratica di un sostegno a chi deve spostarsi ogni giorno in macchina per raggiungere il proprio posto di lavoro. Cosa che rischia di diventare un lusso che non tutti si possono permettere visto che i prezzi dei carburanti sono tornati a crescere rapidamente.

Come funziona l’agevolazione sulla benzina per dipendenti

Attualmente non è previsto alcun limite reddituale per l’erogazione del voucher da 200 euro per i dipendenti. Quindi l’assegnazione non dipende da quanto guadagna un lavoratore in busta paga.

Entro la soglia dei 200 € qualsiasi somma assegnata dal bonus benzina è esentasse, almeno fino alla scadenza di marzo 2023. Ma qualsiasi cifra che supera questo limite rientrerà nel calcolo del reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza sarà soggetta a tassazione.

Insomma, il voucher benzina assieme al bonus bollette 2023 è una delle misure decise del governo per contrastare l’aumento dei prezzi e del caro vita. A vantaggio di chi è più esposto ai rincari, vale a dire lavoratori e famiglie a basso reddito.

Come si può avere il bonus benzina 2023?

Non c’è bisogna di fare nessuna richiesta per ricevere i buoni carburante, di conseguenza non esistono moduli per la domanda. Sono invece le aziende private a decidere liberamente se erogare o meno questi voucher e nel caso di quali importo. Non è previsto quindi nessun accordo preventivo.

Ciò significa che non tutti i dipendenti lo riceveranno, ma saranno discrezionalmente le aziende ad assegnarli e possono farlo fin da subito. Ricordiamo che il voucher consente di mettere la benzina, il diesel o il GPL entro il limite del suo valore.

Riassumendo, il bonus benzina 2023 per dipendenti ci sarà fino a marzo come stabilito dal dl trasparenza carburanti. Viene assegnato discrezionalmente dalle aziende private fino a 200 euro e non viene tassato visto che non concorre alla formazione del reddito. Per dirla più semplicemente, chi lavora in aziende più attente alle esigenze dei suoi dipendenti, riceverà questo buono benzina, gli altri purtroppo no.

