Bonus psicologo 2022 come richiederlo. Psicologi aderenti

Bonus psicologo 2022. Lista psicologi aderenti al voucher del governo, dove si trova. Ecco come ottenere il bonus psicologico Inps.

Bonus psicologo 2022. Il Ministero della salute ha definito come ottenere il contributo per la cura della salute mentale, con la firma sull’apposito decreto attuativo. Il provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede determinati requisiti per farne richiesta. Inoltre, è importante sapere che il buono potrà essere utilizzato solo presso gli psicologi aderenti all’iniziativa.

Facciamo allora il punto sul voucher psicologico 2022: chi ne ha diritto, come fare domanda e dove trovare l’elenco dei professionisti autorizzati.

Bonus psicologo 2022 a chi spetta

Come stabilito dall’art.1 del decreto ministeriale possono accedere al bonus psicologico: “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico“.

Ma questo da solo non basta, bisogna infatti avere un Isee fino a 50.000 euro, per poter accedere al contributo. L’importo varia da un minimo di 200 a un massimo di 600 euro, a seconda della fascia di reddito in cui rientra il richiedente.

In pratica, il beneficio riconosciuto una sola volta, può essere utilizzato per pagare le sedute di psicoterapia con specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi. Questi professionisti devono aderire all’iniziativa con comunicazione al proprio ordine.

Bonus psicologo 2022 dove trovare gli psicologi aderenti

L’elenco dei professionisti che hanno comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza si trova sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). In alternativa è consultabile sui siti degli ordini regionali e provinciali o tramite il portale Inps, a cui l’ordine fornirà queste informazioni.

Quindi sarà il CNOP a comunicare l’elenco dei professionisti aderenti dove utilizzare l’ammontare del bonus psicologo ricevuto. Al momento queste liste non sono ancora disponibili, ma vi consigliamo di tenere sotto controllo il suo portale online oppure il sito dell’Inps, visto che la comunicazione arriverà prossimamente.

Bonus psicologo 2022 Inps. Come fare domanda

La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata sul sito www.inps.it. Al momento non c’è ancora la data di quando fare domanda. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto, il Ministero della salute la comunicherà sul proprio sito.

La durata del periodo in cui presentare istanza sarà di almeno 60 giorni. Una volta terminato questo periodo l’Inps redigerà le graduatorie dei beneficiari, con suddivisione in base alle regioni. Tuttavia le risorse disponibili sono limitate (10 milioni di euro), quindi il contributo verrà erogato in base all’ordine di arrivo delle richieste e con priorità agli Isee più bassi. In virtù di questo si rischia un cosiddetto “click day” nel giorno in cui sarà possibile farne richiesta. Una volta individuati, ai beneficiari viene assegnato un codice univoco, da utilizzare entro 180 giorni dall’emissione.

Bonus psicologo 2022 regioni

Come visto sarà possibile verificare gli psicologi aderenti all’iniziativa anche sui portali regionali. In molte regioni italiane come Veneto, Lombardia, Lazio e via dicendo, il contributo è molto atteso visto che il numero dei potenziali beneficiari è molto alto, in virtù dei tanti problemi lasciati dal covid per la salute mentale.

Ricordiamo inoltre che in alcuni territori è stato previsto un contributo regionale per andare dallo psicologo. Di seguito trovare tutte le informazioni al riguardo.

Bonus psicologo 2022 in quali regioni si trova

Riassumendo, il bonus psicologo fino a 600 euro sarà richiedibile online per usufruire di sedute psicoterapeutiche da professionisti iscritti all’albo e aderenti all’iniziativa. I beneficiari potranno utilizzare il voucher per le prestazioni entro 180 giorni dall’assegnazione.

