Bonus nido 2022 quando fare domanda. Elenco regioni

Bonus asilo nido 2022 da quando fare domanda. Ecco quali sono le regioni dove richiedere i voucher per il nido. Scadenze e requisiti.

Bonus nido. L’aiuto statale per le famiglie con figli che frequentano le scuole d’infanzia ci sarà nel 2022, lo ha confermato l’Inps con apposita comunicazione. Fino ad oggi però l’istituto non ha ancora comunicato quando fare domanda per ottenere questo incentivo, destinato in ogni caso a famiglie con Isee basso. Tuttavia ci sono diverse regioni in cui è già possibile presentare istanza per ricevere un sostegno per il pagamento delle rette.

Vediamo quindi di seguito, in quali regioni si trova il bonus nido 2022, chi ne ha diritto e fino a quando si può richiedere caso per caso.

Bonus nido 2022 quando presentare domanda, lista regioni

In alcune regioni italiane i bandi per richiedere il bonus nido sono aperti, in altre invece apriranno prossimamente. Ecco scadenze e beneficiari previsti nei vari avvisi regionali.

Lazio

Nella regione Lazio è prevista l’erogazione di contributi per famiglie che pagano la retta per il nido nel periodo compreso fra settembre 2021 e il 31 luglio 2022. Le domande per accedere al contributo si possono già presentare per via telematica, fino alla scadenza del 30 giugno 2022. Hanno diritto all’incentivo le famiglie residenti nella regione, con cittadinanza italiana, UE o permesso figli fra 3 e 36 mesi che frequentano il nido e con un Isee fino a 60.000 euro. L’importo del beneficio può arrivare fino ad un massimo di 400 euro mensili.

Liguria

La giunta regionale ligure, con delibera n.1101 del 2 dicembre 2021, ha approvato la quarta edizione del voucher nido. E’ già possibile richiedere il contributo sul sito internet del Filse e sarà possibile farlo fino al 31 maggio 2022, salvo esaurimento dei fondi disponibili. L’incentivo spetta a famiglie con figli che frequentano il nido con Isee fino a 20.000 euro. L’importo dei voucher per il pagamento delle rette del nido varia a seconda dell’Isee familiare e di altri requisiti stabiliti dal bando regionale qui allegato.

VOUCHER NIDO 2022 REGIONE LIGURIA

Veneto

In Veneto è previsto un contributo una tantum di importo fino a 600 euro, in favore delle famiglie residenti con figli da 0 a 3 anni che frequentano il nido. Per ottenere il contributo è necessario avere anche un Isee fino a 15.000 euro. I termini per la presentazione della domanda dipendono dai comuni veneti. Sono loro infatti a stabilire con apposito avviso scadenze e modalità di presentazione delle istanze.

Bonus asilo nido 2022 regioni come funziona

Abbiamo visto i bandi per ottenere l’incentivo per il nido nel 2022 attualmente disponibili in alcune regioni italiane. Ma prossimamente se ne apriranno altri. Quindi il consiglio è quello di tornare spesso su questa pagina per non perdere quelli disponibili appena ci saranno nuovi bandi regionali, in modo da sapere quando presentare richiesta.

Ad esempio è probabile che ci sarà un nuovo bonus nido in Lombardia, visto che l’ultimo emanato attualmente è chiuso. Stesso discorso vale per la Sardegna, che nel 2021 aveva proposto l’iniziativa denominata nidi gratis.

Queste in sintesi le date e le ultime notizie sui bonus nido 2022 regionali. In attesa che l’Inps definisca con apposita circolare tempi, requisiti e modalità di presentazione della domanda, per ottenere il contributo statale per le famiglie interessate.

