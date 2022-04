Bonus centri estivi 2022 Emilia Romagna 336 euro a figlio

Bonus centri estivi 2022 Emilia. Come richiedere il rimborso campi estivi per famiglie con figli. Isee, domanda, requisiti e graduatoria.

Bonus centri estivi. Anche nel 2022 la regione Emilia Romagna ha finanziato con 6 milioni di euro il contributo per famiglie con figli che frequentano i campi estivi. Le risorse sono ripartite ai comuni, che raccolgono le richieste di adesione degli aventi diritto ed erogano il bonus rette fino a 336 euro a figlio.

Ecco allora chi ha diritto a ricevere l’incentivo regionale, come si richiede e quando arrivano i soldi, secondo le informazioni fornite dalla regione.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Bonus centri estivi 2022 Emilia-Romagna: a chi spetta

Possono accedere a questo contributo le famiglie con i seguenti requisiti:

entrambi i genitori occupati (o uno solo nel caso di famiglie mono genitoriali)

residenti in Emilia Romagna

con figli da 3 a 13 anni (la soglia sale a 17 anni in caso di disabilità certificata) che frequentano centri estivi

(la soglia sale a 17 anni in caso di disabilità certificata) che frequentano centri estivi Isee familiare fino a 28.000 euro.

Possono richiedere il contributo anche i genitori in mobilità, cassa integrazione o disoccupati (solo in caso di sottoscrizione di un patto servizio per il lavoro presso i centri per l’impiego). Inoltre, per quanto riguarda il reddito Isee la certificazione deve essere aggiornata, ovvero riguardare i redditi percepiti nel 2021.

Come richiedere il bonus campi estivi 2022

La richiesta del contributo deve essere presentata al Comune o all’Unione di Comuni di residenza. L’elenco delle domande vengono inviate all’Ente capofila del distretto, che stila la graduatoria delle famiglie individuate come beneficiare del contributo per il pagamento della retta.

L’agevolazione serve a coprire totalmente o parzialmente il costo della rata per la frequentazione settimanale. L’importo è di 112 euro fino a 3 settimane, per un totale massimo di 336 euro a figlio. Si tratta quindi di un sostegno importante, per conciliare gli impegni fra lavoro e vita familiare, visto che a giugno le scuole finiscono, per poi riaprire a settembre.

Bonus centri estivi 2022 Emilia comuni e strutture accreditate

Entro il 30 giugno i comuni pubblicano l’elenco dei centri estivi accreditati, privati o pubblici dove iscrivere i bambini. Quindi ad esempio le famiglie residenti a Bologna, potranno far frequentare al figlio i campi estivi di questo comune e ricevere il bonus fino a 336 euro, se in possesso dei requisiti previsti e dopo averlo richiesto.

Stesso discorso vale per gli altri comuni emiliani, a cui la regione ha ripartito le risorse del fondo sociale europeo, quindi Parma, Piacenza e via dicendo. Di seguito tutte le altre informazioni per ricevere il bonus campi estivi 2022 in Emilia Romagna, con l’avviso pubblico regionale e gli allegati in formato pdf da scaricare.

BONUS CAMPI ESTIVI 2022 EMILIA ROMAGNA BANDO

Ricapitolando, le famiglie con i requisiti previsti dal bando regionale, possono richiedere al comune di residenza il bonus centri estivi 2022. L’importo per il pagamento delle rette arriva fino a 336 euro a figlio. Mentre per sapere quando arrivano i soldi, bisogna attendere la pubblicazione delle graduatorie.

VEDI ANCHE: