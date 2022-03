Bonus natalità 2022 Abruzzo. 2.500 euro alla nascita di un figlio

Bonus natalità per i figli nati in Abruzzo. A chi spetta e come richiedere l’assegno regionale alla nascita di un figlio nel 2022.

Bonus natalità 2022. La giunta regione abruzzese con DGR 80 del 22.02.2022 ha approvato il bando per l’assegno di natalità in favore delle famiglie con nuovi nati entro il 31 dicembre di quest’anno. L’incentivo fino a 2.500 euro spetta a precise condizioni, stabilite dall’avviso pubblico.

Vediamo quindi quali sono i requisiti necessari per ricevere il contributo regionale, come e quando fare domanda.

Bonus nascita 2022 Abruzzo chi ne ha diritto

Secondo quanto previsto dal bando e dalla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, l’assegno alla natalità spetta ai nuclei familiari:

con nuovi nati dal primo gennaio al 31 dicembre 2022

con un Isee fino a 25.000 euro

genitori con cittadinanza italiana, UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno

residenti in piccoli comuni montani della regione Abruzzo.

In relazione a quest’ultimo requisito l’avviso specifica che sono considerati tali quelli con:

una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

che abbiano registrato nell’ultimo quinquennio un calo demografico superiore alla media regionale (2,9%) secondo i dati Istat.

Bonus natalità 2022 Abruzzo elenco comuni beneficiari

In sostanza si tratta di un contributo economico per favorire le nascite ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri. Una misura simile a quella adottata nel 2021 in altre regioni come ad esempio l’Umbria.

Di seguito allegato l’elenco completo, in formato pdf tratto dal sito della regione Abruzzo, di tutti i comuni che rientrano in questa categoria.

COMUNI ASSEGNO DI NATALITA' 2022 ABRUZZO

Come si vede dall’allegato vi rientrano numerosi comuni presenti in tutte e 4 le province della regione, ovvero L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Quindi se siete diventati genitori nel 2022 potete verificare se il vostro comune rientra fra quelli ammessi.

Bonus famiglia con figli Abruzzo, domanda

In presenza dei requisiti riportati, la domanda può essere presentata dal genitore o dall’affidatario, entro 90 giorni dalla nascita o dall’ ingresso nel nucleo familiare del minore.

La presentazione della richiesta deve essere effettuata per via telematica. In particolare sul sito istituzionale, all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici. Nella sezione per la compilazione del modulo si accedere utilizzando le proprie credenziali Spid. Alla richiesta compilata in ogni sua parte, deve essere allegata l’attestazione Isee valida.

Importo assegno di natalità 2022 Abruzzo

Secondo quanto riporta il bando regionale, l’entità dell’assegno è pari a:

2.500 euro annui, a nuclei familiari con un solo genitore o con figlio affetto da disabilità gravi.

annui, a nuclei familiari con un solo genitore o con figlio affetto da disabilità gravi. 2.400 euro annui per ogni primo figlio nato o adottato

annui per ogni primo figlio nato o adottato 2.300 euro l’anno per ogni figlio nato o adottato successivo al primo.

Una volta accordato, l’assegno è corrisposto in un’unica soluzione, riferita a dodici mensilità. La durata massima del beneficio può arrivare fino ad un massimo di 36 mesi.

Potete trovare ogni altra informazione al riguardo nell’avviso qui allegato, disponibile in formato pdf da scaricare.

BANDO BONUS NASCITA 2022 REGIONE ABRUZZO

Ricapitolando, il bonus natalità 2022 fino a 2.500 euro, spetta alle famiglie con nuovi nati in Abruzzo. A patto di rispettare i requisiti economici e territoriali previsti dal bando regionale. In tal caso basterà presentare domanda online per ottenere il contributo.

