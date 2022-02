Bonus nidi gratis 2022 Sardegna. Fino a 2.200 euro per famiglie

Bonus nido gratis Sardegna 2022. A chi spetta e come richiedere il contributo per l’azzeramento della retta del nido. Requisiti, importi e domanda.

Bonus nidi gratis 2022. La regione Sardegna ha approvato il programma denominato “Nidi gratis” stanziando 5,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo per le famiglie con figli che frequentano il nido, con l’obbiettivo di abbattere le rette e i costi di frequenza.

Vediamo quini nel dettagli a chi spetta l’incentivo, a quanto ammonta e come richiederlo, secondo le indicazioni del bando regionale 2022.

Bonus nidi gratis regione Sardegna beneficiari

Il contributo regionale per il pagamento delle rette per la frequenza nei nidi (pubblici e privati), micronidi e sezioni primavera, spetta alle famiglie con:

figli di età compresa fra 0 e 3 anni, che frequentano le strutture educative presenti nel territorio della regione

isee non superiore a 40.000 euro annui

euro annui che hanno già fatto richiesta per il contributo asili nido nazionale, risultando idonei a riceverlo.

Il sostegno regionale è infatti cumulabile con il bonus nido 2022 Inps, ovvero quello spettante a livello nazionale, con importo fino a 3.000 euro. In sostanza, sommando i due incentivi i costi per la frequenza del nido che gravano sulle famiglie vengono azzerati.

Bonus asilo nido 2022 Sardegna importi

Come riporta l’avviso pubblico della giunta regionale del governatore Christian Solinas, l’importo dell’agevolazione sarà pari alla differenza fra le rette totale pagate e il bonus nido Inps. In altre parole questo aiuto regionale, copre tutti i costi per il nido non agevolati dalla misura nazionale, fino ad un massimo di 2.200 euro. L’erogazione del contributo avverrà su base mensile.

Quindi, per fare un esempio, se spettano 2.200 euro, si riceveranno 11 mensilità da 200 euro ciascuna. Inoltre, come dichiarato dall’assessore regionale alla Sanità Nieddu: “Il sostegno dei Nidi Gratis può essere cumulato con altre forme di contributo. Come ad esempio lo strumento del voucher per la copertura di spese per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, come i nidi estivi o le ludoteche“.

Domanda bonus nidi gratis Sardegna 2022

La richiesta di accesso a questo contributo deve essere effettuata presso il comune in cui è ubicata la struttura che offre i servizi di prima infanzia usufruiti. Quindi se il nido frequentato dal vostro figlio si trova a Cagliari, bisognerà fare domanda in questo comune e via dicendo.

In altre parole, per avere informazioni più specifiche sulle modalità di presentazione delle istanze, vi consigliamo di rivolgervi al comune interessato. Magari presso i suoi uffici aperti al pubblico oppure consultando il sito internet.

Bando regionale bonus asilo nido 2022 Sardegna

Come visto si tratta di una misura che aiuta economicamente, ma anche nella gestione della vita familiare, non sempre facile quando si hanno figli piccoli. Di seguito trovare ogni altra informazione contenuta nell’avviso pubblico tratto dal sito della regione Sardegna.

BONUS ASILO NIDO SARDEGNA 2022 DELIBERA GIUNTA

Ricapitolando, il bonus nidi gratis 2022 Sardegna, potrà essere richiesto da chi ha già ottenuto quello nazionale e possiede requisiti previsti dal bando regionale. Con questo contributo fino a 2.200 euro totali, si azzerano i costi per il pagamento delle rette del nido per i figli.

