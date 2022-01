Bonus cultura 2022. Come richiedere e dove spendere il bonus nati nel 2003

Bonus cultura 2022 nati nel 2003. Ecco quando si attiva e dove si può utilizzare l’incentivo da 500 euro per i diciottenni.

Bonus cultura, è fra gli incentivi rinnovati dal governo Draghi nella Legge di bilancio 2022. Non solo, questo incentivo è stato reso strutturale, vale a dire che sarà erogato anche nei prossimi anni per gli studenti che di 18 anni.

Vediamo allora a chi spetta questo bonus dal valore di 500 euro, come si attiva e dove si può spendere nel 2022.

Bonus cultura 2022 quando si attiva

Per gli studenti che hanno compiuto 18 anni, il bonus cultura si attiva al momento della registrazione su 18App. Si tratta della piattaforma online, ovvero il sito www.18app.italia.it. Per completare questa procedura bisogna avere i seguenti requisiti:

possedere credenziali Spid

essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno valido

essere nati nel 2003.

Una volta ultimata la procedura online, di cui vi verrà data conferma, potrete generare un buono per gli acquisti, impostandone il valore, fino a quando avrete fondi disponibili. Ricordiamo che quello erogato rappresenta un buono spesa, che sarà utilizzabile fino alla scadenza dell’incentivo.

Cosa si può comprare con il bonus cultura?

Il voucher nominale da 500 euro può essere utilizzato per acquistare una serie di oggetti di cultura o accessi ad eventi. Ecco la lista di cosa si può comprare con il bonus 18 anni nel 2022, riportata sulla piattaforma 18App:

libri, sia in formato cartaceo che e-book

biglietti per cinema, teatri ed eventi culturali

concerti e musica (cd, dvd, vinili ecc.)

ingressi in musei, monumenti, parchi o aree archeologiche

corsi di musica, di teatro, danza e lingua straniera

abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Non è previsto un limiti di spesa per acquisto (ovviamente fino all’esaurimento dei 500 euro), ma non si potrà acquistare 2 volte lo stesso oggetto. Quindi ad esempio non potrete comprare lo stesso libro più volte.

Bonus 18 anni 2022 dove si può utilizzare

Il bonus si può utilizzare nelle librerie e nei tanti negozi aderenti all’iniziativa, sparsi su tutto il territorio nazionale. Riguardando anche cinema, musei e quant’altro, ovviamente è spendibile anche in questi contesti.

La lista di tutti i rivenditori che aderiscono all’iniziativa si trova sul sito www.18app.it, sia dei negozi fisici che di quelli virtuali.

Bonus cultura 2022 Amazon

Non solo nei negozi, infatti è possibile utilizzare l’incentivo per i giovani anche online e segnatamente su Amazon. Ovviamente solo i prodotti che rientrano fra quelli acquistabili permettono di fruire del voucher sull’e-commerce più famoso. Per accertarvene non dovete far altro che selezionare il prodotto che intende comprare e verificare se è contrassegnato dalla dicitura “acquistabile con il bonus cultura 18 anni“.

Queste, le novità sul bonus cultura 2022 per i nati nel 2003. In sintesi, il voucher da 500 euro spetta ai diciottenni che si registrano sulla piattaforma 18App. Una volta registrati si potranno creare buoni per acquistare libri e tanto altro nei negozi aderenti all’iniziativa, incluso Amazon.

