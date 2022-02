Bonus studenti 2022 Veneto. Come richiedere la borsa di studio online

Bonus studenti 2022. Chi ha diritto alla borsa di studio della regione Veneto? Beneficiari, domanda online, importi e come spenderla.

Bonus studenti 2022 regione Veneto. La giunta del governatore Zaia, ha approvato il bando regionale per l’erogazione di borse di studio destinate a studenti veneti, da utilizzare nell’acquisto di libri, trasporto e servizi culturali.

Vediamo allora nel dettaglio a chi spetta questo incentivo, a quanto ammonta, come e quando fare domanda, secondo le istruzioni fornite dalla regione.

Bonus regionale per figli studenti Veneto, a chi spetta

La borsa di studio prevista dalla regione, spetta agli studenti residenti in Veneto, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. In altre parole per chi frequenta le superiori, durante l’anno scolastico 2021-2022.

Le famiglie di cui fanno parte i figli studenti, possono richiedere il contributo in caso di possesso di un reddito Isee 2022 non superiore a 15.748,78 euro. Per ottenere questo aiuto non serve alcun giustificativo di spesa o requisiti di merito scolastico. Quindi si tratta di un sostegno non legato al rendimento scolastico di uno studente, ma a quello economico del nucleo familiare di cui fa parte.

Come richiedere la borsa di studio 2022 Regione Veneto

Le domande per l’incentivo possono essere inviate esclusivamente online, a partire dal 21 marzo e fino alle ore 12:00 del 21 aprile 2022. In particolare bisogna recarsi sul sito www.regione.veneto.it nella sezione istruzione e borse di studio web, e accedere utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Una volta entrati bisogna compilare il modulo online ed inviarlo seguendo le istruzioni fornite dalla procedura. Una volta fatto lo studente riceverà un codice identificativo della domanda, da esibire presso la scuola frequentata. Questa attiverà poi la procedura, che porterà la regione a inviare al Ministero dell’istruzione l’elenco dei beneficiari delle borse di studio, erogate sotto forma di bonifico domiciliato o presso gli uffici postali.

Bonus studenti 2022 Veneto importi e dove spenderlo

Ogni borsa di studio assegnata avrà un valore compreso fra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro. Il valore sarà determinato sulla base del numero di domande pervenute alla regione e in base alle risorse disponibili.

Il contributo sarà poi utilizzabile dallo studente, per:

acquistare libri scolastici

per la mobilità (quindi per utilizzare i mezzi di trasporto per raggiungere l’istituto frequentato)

accedere a servizi di natura culturale (corsi, eventi ecc.).

Bando borse di studio 2022 regione Veneto

Per approfondire ogni altra informazione su questo incentivo destinato agli studenti delle scuole superiori, potete consultare il bando regionale qui allegato e scaricabile in formato pdf direttamente dal sito del BUR.

BANDO BORSE DI STUDIO 2022 REGIONE VENETO

Abbiamo visto come funziona il bonus studenti 2022 del Veneto. Per dirla in breve chi frequenta le scuole superiori della regione e rientra in determinate fasce di reddito Isee, può richiedere online un contributo economico da utilizzare per acquistare libri o servizi culturali.

