Bonus libri 2022 Lazio. Come richiedere i 250 euro per studenti universitari

Bonus libri universitari 2022 regione Lazio. Come funzionano e a chi spettano i buoni per l’acquisto di testi d’esame fino a 250 euro. Domanda e graduatoria Disco.

Bonus libro 2022. La regione Lazio e l’ente per il diritto alla studio e alla conoscenza (Disco) hanno previsto un contributo fino a 250 euro in favore degli universitari per far fronte alle spese di acquisto dei testi d’esame.

Ecco allora quali sono i requisiti per accedere al buono, come si ottiene e quando, secondo le informazioni fornite dal bando regionale.

Bonus libri universitari 2021/2022 a chi spetta

L’agevolazione per l’acquisto di libri, spetta agli studenti iscritti a corsi universitari, di perfezionamento o master, di Università con sede legale nel Lazio. In aggiunta al requisito territoriale dell’Università, per accedere al bonus libro 2022 i richiedenti devono avere:

un Isee per le prestazioni agevolate allo studio riferito al 2021, non superiore a 25.000 euro.

per le prestazioni agevolate allo studio riferito al 2021, Acquistare testi per sostenere gli esami (e-book compresi), fra quelli individuati dal bando, nel periodo compreso fra il primo ottobre 2021 e il 30 giugno 2022.

Essere iscritti entro il 18 febbraio 2022, all’anno accademico 21-22.

Come richiedere il buono libri 2022 Roma e Lazio

Gli studenti in possesso dei requisiti, quindi anche quelli che frequentano le università di Roma, possono presentare domanda per ottenere il buono a partire dal 24 gennaio e fino al 7 marzo 2022. Per farlo bisogna accedere alla piattaforma online Disco della regione Lazio, tramite le proprie credenziali Spid.

Una volta entrati bisogna seguire la procedura indicata e completare il modulo di richiesta in ogni sua parte, con tutti i dati e i documenti necessari. I richiedenti riceveranno poi conferma dell’avvenuta registrazione e dell’accettazione o meno dell’istanza.

Entro il primo luglio 2022, gli interessati dovranno caricare sulla piattaforma tutte le ricevute di acquisto libri, su cui viene erogato il buono.

Bando e graduatorie buoni libro Disco Lazio

Una volta ultimate le procedure di domanda, l’assegnazione dei buoni avverrà tramite graduatoria, con priorità data ai redditi più bassi. Quindi scorrendo la graduatoria avranno diritto al buono gli studenti universitari con requisiti, fino ad esaurimento fondi.

Per quest’anno la Regione Lazio, come annunciato dal governatore Zingaretti, ha messo a disposizione 1 milione di euro per gli universitari. Le risorse sono state triplicate rispetto al passato. Di seguito l’avviso pubblico regionale, con tutte le specifiche su scadenza e documentazione da allegare alla domanda, per approfondire l’iniziativa.

BUONO LIBRO LAZIO 2022 PER STUDENTI UNIVERSITARI

Come visto il bonus libri di testo universitari 2022 nel Lazio, può arrivare fino a 250 euro per coprire le spese di acquisto. In pratica gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono richiedere il contributo online, poi distribuito in base alle risultanze della graduatoria per il diritto allo studio.

