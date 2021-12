Bonus musica 2022. Come ottenere la detrazione per i figli

Bonus musica. A chi spetta e come si riceve l’agevolazione nel 2022, per bambini e ragazzi che frequentano scuole di musica. Istruzioni per compilare la dichiarazione.

Bonus musica 2022. L’agenzia delle entrate ha già presentato le bozze dei nuovi modelli delle nuove dichiarazioni dei redditi. Si tratta dello strumento necessario per ricevere le varie detrazioni previste a livello nazionale. Fra queste si segnalano le agevolazioni per figli che frequentano scuole musicali.

Ecco allora chi sono i beneficiari, a quanto ammonta e come si ottiene praticamente questo aiuto.

Bonus musica 2022 requisiti e importi

Possono accedere alla detrazione, le famiglie con figli di età compresa fra 5 e 18 anni, iscritti a scuole di musica, cori, bande e conservatori. Quindi per i figli che frequentano le scuole di musica riconosciute, è possibile ottenere un’agevolazione. Essa riguarda le spese per l’iscrizione e l’abbonamento periodico.

L’incentivo ammonta al 19% dei costi sostenuti e può arrivare fino ad un massimo di 1.000 euro, come riporta Il sole 24 ore. Inoltre, si ottiene in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo se il nucleo familiare non possiede un reddito complessivo superiore a 36.000 euro.

Bonus musica, guida alla detrazione

Chi possiede i requisiti riportati, può ricevere l’agevolazione. Per farlo bisognerà indicare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero utilizzando uno dei modelli messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (730 quello di norma utilizzato da dipendenti e pensionati), le spese sostenute per le scuole di musica.

Quindi ad esempio bisognerà completare i dati negli appositi riquadri presenti sul modello e allegare le ricevute dei pagamenti sostenuti per i corsi di musica. Il credito che verrà riconosciuto, sarà poi utilizzabile in diminuzione delle tasse da pagare.

Di seguito trovate in allegato la bozza del modello 730 2022 in formato pdf da scaricare. E’ tratto dal sito dell’agenzia delle entrate e spiega per esteso come compilare il documento.

MODELLO 730 2022 ISTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Come ottenere il bonus musica in dichiarazione

Ovviamente per una corretta compilazione del documento, che permette di ricevere il bonus musica, il consiglio è quello di affidarvi a chi si occupa di dichiarazioni. Solitamente per i modelli 730 ci si affida a caf o intermediari abilitati, inclusi i commercialisti. Quello che dovrete fare è consegnare loro i documenti che dimostrino il pagamento di rette e abbonamenti alle scuole di musica.

Una volta inseriti i dati avrete diritto al credito corrispondente alla somma calcolata. Queste le informazioni su come ottenere il bonus musica 2022. In breve, le famiglie con bambini o ragazzi fra 5 e 18 anni frequentanti corsi di musica, hanno diritto ad una detrazione sulle spese sostenute per iscrizioni e abbonamenti.

