Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Bonus figli studenti 2022. Aiuti e agevolazioni regionali per studenti delle scuole superiori, universitari e fuori sede. Elenco aggiornato.

Bonus regionali per figli studenti, quali sono gli aiuti previsti nel 2022 dalle regioni? Vediamolo in questo articolo che raccoglie tutte gli incentivi destinati a chi studia. A partire dai buoni per l’acquisto di libri, pc e materiale didattico, fino alle borse di studio e ai contributi per l’affitto.

Ecco tutti i bonus regionali per studenti 2022, a chi spettano e come richiederli, suddivisi per regione e in base alla categoria di appartenenza.

Bonus dote scuola regione Lombardia 2022

Per gli studenti meritevoli la regione Lombardia ha previsto un contributo compreso fra 500 e 1.500 euro sotto forma di buoni. Il premio spetta agli studenti delle scuole superiori, dal terzo al quinto anno, che:

hanno ottenuto il massimo dei voti

sono residenti in Lombardia e hanno meno di 21 anni.

Gli alunni che possiedono questi requisiti possono richiedere l’incentivo sul sito internet della regione Lombardia. Una volta ottenuto, potranno spendere il contributo per acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche per lo studio o iscrizione a percorsi accademici.

Bonus 1.000 euro Lazio 2022 per figli studenti

Consiste in un aiuto fino a 1.000 euro per le famiglie con genitori in cassa integrazione a zero ore nel 2021, con figli che frequentano le scuole. Possono richiedere il contributo, tramite PEC alla regione, le famiglie in difficoltà economica a causa della riduzione dell’orario di lavoro, se residenti nel Lazio e con un Isee non superiore a 25.000 euro. Con questa somma, erogata ai beneficiari su conto corrente indicato, si possono acquistare: libri, pc e materiale didattico.

Bonus studenti Veneto 2022

E’ un contributo che spetta agli studenti delle scuole superiori residenti in Veneto, facenti parte di famiglie con reddito Isee fino a 15.748,78 euro. L’importo dell’aiuto varia da 200 a 500 euro e può essere utilizzato per acquistare libri scolastici, partecipare a corsi, eventi culturali o per utilizzare i mezzi di trasporto. Le richieste per le borse di studio sono presentabili online sul sito www.regione.veneto.it. L’elenco dei beneficiari arriva dopo le scadenze previste dal bando.

Bonus dote scuola Fvg 2022

La giunta regione ha previsto un contributo per gli studenti delle scuole superiori, residenti in regione e con un Isee familiare fino a 33.000 euro. Il contributo può arrivare fino a 400 euro e serve per abbattere i costi che le famiglie devono sostenere per mandare i figli a scuola. Riguardano quindi l’acquisto del materiale didattico e i costi per il trasporto. E’ possibile presentare domanda fino al 22 maggio 2022 tramite apposita procedura online, descritta nel seguente bando regionale.

Bonus affitto 2022 Sardegna studenti fuori sede

La regione Sardegna ha previsto un contributo per il pagamento del canone di locazione, in favore di studenti universitari iscritti ai corsi nell’anno accademico 2021-2022. Si tratta di un aiuto economico fino a 2.500 euro erogato in un’unica soluzione. Le domande di adesione si possono presentare online, ma solo da chi possiede i seguenti requisiti:

un Isee fino a 35.000 euro

essere nati in Sardegna e avere la residenza nell’isola

avere un contratto di affitto regolare

non essere fuori corso o beneficiari di altri contributi per l’affitto.

Bonus studenti 2022 superiori e universitari

Come abbiamo visto alcune agevolazioni regionali spettano agli studenti delle scuole superiori, ovvero i licei. In questo caso sono legati al merito o al reddito basso del nucleo familiare di cui fanno parte. Lo scopo di questi contributi o voucher è quello di permettere l’acquisto di libri, pc e altro materiale utile nel percorso didattico dello studente.

Ci sono poi gli aiuti mirati a famiglie in momentanea difficoltà o le borse di studio per gli studenti che si sono distinti. Senza dimenticare i contributi per i canoni di affitto. In questo caso riguardano gli universitari che frequentano corsi fuori sede, ovvero lontano da casa e spesso in regioni diverse da quella di residenza.

Alcuni di questi bonus sono già attivi, altri arriveranno nel corso dell’anno, con apposite comunicazioni delle regioni. Per questo vi invitiamo a tornare spesso su questa pagina costantemente aggiornata, con tutti i nuovi aiuti regionali per gli studenti previsti nel 2022 da ciascuna regione del nord, centro o sud Italia.

