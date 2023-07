Bonus libri 2023-24 regione Lazio. Come richiedere la fornitura di libri scolastici e notebook per studenti. Domanda, scadenza, Isee e pagamenti.

Il bonus libri 2023 2024 Lazio e Roma è stato introdotto dalla regione con determinazione G09180 del 5/7/2023. Consente agli studenti delle scuole medie e superiori di ricevere la fornitura parziale o totale del materiale didattico per il nuovo anno scolastico. Riguarda non solo i libri di testo, ma anche dizionari, tablet o notebook, come riporta l’avviso pubblico.

Tuttavia sono richiesti determinati requisiti per accedere al contributo regionale, reddituali e non solo. Ecco quali sono e come ottenere il bonus libri 2023 2024 Lazio.

Bonus libri 2023 2024 Lazio a chi spetta

Come stabilito dal bando regionale per la fornitura del materiale didattico a Roma e in tutta la regione, il contributo spetta agli studenti:

che frequentano le scuole medie o superiori nell’a.s. 2023-2024, statali o paritarie

residenti in uno dei comuni della regione Lazio

che fanno parte di nuclei familiari con Isee fino a 15.493,71 euro.

Il genitore dello studente (o lei/lui stesso se maggiorenne) dovrà dimostrare la presenza di questi requisiti tramite l’attestazione Isee in corso di validità, che si può ottenere gratuitamente dai Caaf. Ma anche tramite le copie di tutti gli altri documenti necessari, come quello d’identità e i giustificativi di ogni spesa effettuata per acquistare il materiale didattico.

Quando richiedere il bonus libri regione Lazio?

La domanda deve essere inviata al proprio comune di residenza entro il 15 ottobre 2023. Questa la data di scadenza entro cui bisogna completare la procedura. Visto che l’istanza deve essere inviata ai comuni, vi consigliamo di leggere il bando di quello che vi interessa per conoscere le modalità.

In altre parole se siete residenti a Roma capitale, allora dovete conoscere procedura di presentazione della richiesta di questo comune. Stesso discorso per Frosinone, Sora o qualunque altro comune nel Lazio. Quindi vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale del vostro paese o direttamente in municipio per conoscere i dettagli degli avvisi pubblici.

Quando viene pagato il bonus libri 2023 2024 Lazio

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle istanze, ogni comune verifica la presenza dei requisiti e stila un elenco di beneficiari, che comunica alla regione Lazio. Di conseguenza l’erogazione del contributo per la fornitura di libri e materiale didattico, dovrebbe avvenire dopo la pubblicazione delle graduatorie di ogni municipio e la successiva elaborazione da parte della regione. Per approfondire termini e modalità di erogazione del contributo trovi ogni altra informazione nell’allegato a bonus libri regione Lazio.

Ricordiamo che le somme assegnate possono essere utilizzate non solo per comprare libri di lettura scolastici, ma anche sussidi digitali (tablet) o notebook, se necessari per adempiere al proprio piano di studi.

Ricapitolando, il bonus libri 2023 2024 Lazio e Roma spetta agli studenti di medie e superiori con determinati requisiti previsti dal bando regionale. Si richiede al proprio comune entro il 15 ottobre 2023. Serve per comprare materiale didattico o digitale (incluso i pc) e viene erogato dalla regione alle famiglie che rientrano negli elenchi dei beneficiari.

