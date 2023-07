Bonus libri 2023/2024 Toscana. Chi può richiedere i contributi pacchetto scuola per studenti. Isee, domanda, importi e quando viene pagato.

Il bonus scuola 2023/24 Toscana è stato attivato dalla regione per sostenere gli studenti in condizioni economiche svantaggiate. Si tratta di contributi assegnati per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e altri servizi per l”istruzione. Per chiedere questa agevolazione regionale bisogna avere determinati requisiti stabiliti nel bando.

Ecco allora chi sono i beneficiari del pacchetto scuola 2023 2024 in Toscana, quando fare domanda e come funzionano i pagamenti.

Bonus scuola 2023/24 Toscana che Isee serve

La giunta regionale con decreto dirigenziale n.15708 del 20/07/2023 ha stabilito che contributo del pacchetto scuola spetta agli studenti:

iscritti all’anno scolastico 2023/2024 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (medie o superiori) statale, privata o paritaria

residenti in uno dei comuni della regione Toscana e con un’età non superiore a 20 anni

che fanno parte di famiglie con Isee fino a 15.748,78 euro.

I genitori degli alunni (o loro stessi se maggiorenni) in possesso di questi requisiti possono ottenere all’incentivo. Di seguito vediamo come fare domanda.

Bonus scuola 2023/24 Toscana domanda ai comuni

La richiesta deve essere inviata al proprio comune di residenza entro il 22 settembre 2023. Di conseguenza entro questa scadenza bisogna fare domanda rispettando le modalità previste da ciascun bando comunale. Per esempio se vivete a Firenze, dovete presentare l’istanza sul suo sito internet oppure in municipio, a seconda dei casi. Stesso discorso per Pisa, Siena, Livorno, Empoli, Arezzo, Massa e tutte le altre località della Toscana.

Quindi il consiglio è quello di verificare questi aspetti direttamente tramite l’avviso pubblico del vostro comune. Trovate ogni altra informazioni sulle istanza all’interno dell’allegato del bando regione Toscana in formato pdf.

Importi bonus libri 2023-24 regione Toscana

L’importo del contributo varia da un minimo di 130 fino a un massimo di 300 euro per studente, per tutte le classi e corsi ammessi al beneficio. L’unica eccezione riguarda le due isole minori (Capraia e il Giglio) dove l’incentivo è più elevato e compreso fra 2.000 e 5.000 euro. La misura è stata finanziata con un totale di oltre 6 milioni di euro (di cui 4,8 milioni statali e 1,5 milioni stanziati dalla regione).

Pacchetto scuola 2023/24 Firenze e Toscana quando arriva

Dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, ogni comune provvede a stilare una graduatoria con i nomi dei beneficiari. Ovviamente previa verifica dell’esistenza dei requisiti dichiarati. In base all’Isee si otterrà un posizionamento nelle graduatorie che permetterà di ricevere i contributi fino all’esaurimento delle risorse a disposizione.

Di conseguenza, anche se non esiste ancora una data ufficiale per il pagamento di questo incentivo, è presumibile che i soldi del pacchetto scuola a.s. 23-24 arrivino durante l’autunno. Vale a dire dal mese di ottobre e fino a dicembre 2023.

Riassumendo il bonus scuola 2023/24 Toscana spetta agli studenti di scuole medie e superiori con determinati requisiti Isee e non. Si richiede al comune di residenza e serve per comprare libri, altro materiale didattico o pagare servizi scolastici. Il pagamento del contributo (fino a 300 euro) avviene dopo l’approvazione degli elenchi con i nomi dei beneficiari.

