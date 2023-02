Bonus bebè regione Toscana 2023. Da Siena a Livorno, ecco in quali comuni si può richiedere ora il contributo per la nascita di un figlio. Requisiti e importi.

Il bonus bebè 2023 si può ancora ottenere in alcuni comuni della Toscana. Infatti, nonostante il contributo per la natalità non sia più disponibile a livello nazionale, visto che alle famiglie con figli spetta l’assegno unico, ci sono dei comuni che continuano a darlo. Fra questi molti si trovano in Toscana, in alcuni casi si tratta di città capoluogo di provincia, in altri di paesi più piccoli.

Concentriamoci allora sull’elenco dei comuni che pagano il bonus bebè 2023 in Toscana, vedendo caso per caso a chi spettano e come fare domanda.

Vedi anche: Che bonus ci sono per le donne in gravidanza nel 2023

Bonus nascita 2023 comune di Siena

Il comune di Siena ha pubblicato il bando per l’assegnazione di un contributo fino a 200 euro denominato bonus benvenuto al mondo. Come si intuisce dal nome si tratta di un incentivo destinato alle famiglie con nuovi nati (o adottati) nel 2023 in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel comune di Siena

reddito Isee familiare non superiore a 17.747,58 euro (per la fascia A) oppure fino a 36.151,98 euro per la fascia B.

In relazione a quest’ultimo punto il comune fa sapere che la fascia A ha priorità nell’assegnazione dei voucher famiglia. Per quanto riguarda le domande devono essere inviate entro il 31 maggio 2023 tramite PEC (all’indirizzo [email protected]) oppure consegnandola a mano all’ufficio Protocollo del comune. Infine, l’importo riconosciuto potrà essere speso presso le farmacie per acquistare tutti i beni necessari al figlio. Di seguito trovate il bando comunale completo.

BONUS BEBE' 2023 COMUNE DI SIENA

Bonus natalità 2023 comune di Livorno

In questo caso si tratta di un aiuto economico per sostenere le famiglie nelle spese da affrontare dopo la nascita di un figlio. L’importo spettante ogni due mesi è di:

150 euro per figli di età compresa fra 0 e 12 mesi

per figli di età compresa fra 0 e 12 mesi 100 euro per bambini di età compresa fra 12 e 24 mesi.

Sono beneficiarie di queste somme i nuclei familiari residenti in questo comune e con un Isee 2023 inferiore o uguale a 6.809,79 euro. Per accedere a questo contributo i genitori interessati devono recarsi al segretariato sociale, che valuterà l’assegnazione del contributo pagato ogni bimestre, fino all’età limite prevista dal bando. Le risorse assegnate potranno essere utilizzate per comprare alimenti, beni o farmaci necessari al bambino.

Altri comuni toscani dove c’è il bonus bebè 2023

Oltre alle due città già viste, il contributo per i figli si trova anche nei seguenti comuni della Toscana, seppur con scadenze e modalità di erogazione diverse:

Pisa, dove il contributo è destinato a famiglie con figli e Isee fino a 25.000 euro , ma si attendono novità più precise dal bando comunale in uscita nel 2023.

dove il contributo è destinato a famiglie con figli e Isee fino a , ma si attendono novità più precise dal bando comunale in uscita nel 2023. Volterra, comune in provincia di Pistoia, che dovrebbe spettare ai nuclei familiari residenti con redditi fino a 24.000 euro, secondo le regole stabilite dall’ultimo bando.

Questi solo alcuni dei nomi dei comuni in Toscana dove potete trovare il contributi. Ma potrebbero essercene altri che stanno per pubblicare la stessa tipologia di avviso. Quindi se volete sapere se anche dove vivete è presente il incentivo comunale per i figli vi consigliamo di verificare sul sito internet ufficiale del vostro comune o chiedendo direttamente in municipio.

Assegni di maternità comunali Toscana 2023

Infine, per le mamme i comuni prevedono anche l’erogazione degli assegni di maternità oltre che i bonus nascita. Sono ovviamente previsti in città come Firenze, Pistoia, Grosseto, Arezzo e tantissime altre, ma pure in comuni più piccoli della Regione Toscana. Per richiedere questo aiuto bisogna rispettare i requisiti di cittadinanza e reddituali previsti dalla legge.

Il contributo si ottiene presentando apposita domanda al proprio comune. In questo caso però attualmente non sono ancora richiedibili, visto che si attende che l’Inps definisca gli importi e ogni altro chiarimento sulla sua erogazione, come fa tutti gli anni.

In sintesi, nel 2023 diversi comuni della regione Toscana erogano il bonus bebè per famiglie con nuovi nati. A sostegno della spese dei genitori con bambini piccoli sono previsti anche gli assegni familiari comunali. Quella che abbiamo visto è una lista aggiornata dei comuni che danno aiuti a famiglie con reddito basso e figli a carico, ma nei prossimi mesi avremo ulteriori novità al riguardo, con l’uscita di nuovi bandi. Pertanto tornate qui spesso se vi interessano.

Vedi anche: Assegno maternità comune 2023 dopo quanto arriva