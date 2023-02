Bonus mamma Umbria 2023 per la nascita di un bambino. A chi spetta e come funziona il contributo regionale per mamme lavoratrici.

Bonus mamma 2023, la regione Umbria ha approvato un contributo di 1.200 euro per le donne che hanno avuto un bambino. Tuttavia la misura denominata “bonus neo mamme” non spetta a tutte in modo indistinto, ma solo alle madri lavoratrici o quelle che stanno cercando un’occupazione tramite centri per l’impiego.

Ci sono quindi requisiti specifici previsti dal bando per ottenere l’incentivo alla natalità. Ecco quali sono, come richiedere il contributo e quando arrivano i soldi secondo quanto previsto dal bando della regione Umbria.

Vedi anche: Che bonus ci sono per le donne in gravidanza nel 2023

Bonus neomamme Umbria 2023 requisiti

Il sussidio economico di 1.200 euro spetta alle donne che hanno avuto un bambino da poco e che hanno l’esigenza di conciliare la propria vita familiare con quella lavorativa. Più nello specifico, come riporta il sito ufficiale delle regione Umbria possono ottenere il sostegno le mamme:

che hanno avuto un bambino di età inferiore o pari a 12 mesi

residenti in Umbria da almeno 2 anni

con un Isee familiare fino a 30.000 euro

che al momento della richiesta siano occupate (sia dipendenti sia autonome) o almeno iscritte al centro per l’impiego, quindi che stanno cercando lavoro.

Con riferimento al primo punto, ovvero l’età del bambino, si intende dal momento della pubblicazione del bando regionale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Quindi vi rientrano i figli nati all’incirca da marzo 2022 in poi, a meno che la pubblicazione ufficiale dell’avviso non arrivi in data posticipata.

Contributo alla nascita Umbria, solo per mamme lavoratrici

Come si può notare dalle caratteristiche che bisogna avere per ricevere il bonus una tantum, non basta avere un bambino piccolo, ma è necessario essere lavoratrici madre. Di conseguenza questo incentivo non è rivolto alle mamme disoccupate o quantomeno a quelle che non stanno cercando lavoro. Infatti è comunque possibile richiedere l’aiuto regionale se non si ha un contratto di lavoro in questo momento. Ma solo se la donna è regolarmente iscritta al centro per l’impiego che provvederà a cercare un’occupazione.

Si tratta quindi di una misura diversa rispetto al bonus bebè già erogato in Umbria, che prevede 500 euro per i nuovi nati, a prescindere dal status occupazionale della madre. Si tratta dunque di una nuova misura aggiuntiva per famiglie e in particolar modo le neomamme. Come dichiarato dalla governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, è stata introdotta per “invertire l’allarmante trend del calo delle nascite registrato nella regione e favorire le donne che lavorano durante il primo anno di vita del neonato“.

Quindi a differenza di quanto accade a livello nazionale, dove aumentano i bonus bloccati per carenza di risorse, in regioni come l’Umbria ne sono introdotti di nuovi, come questo di cui vi stiamo parlando.

Quando arriva il bonus mamma 2023 in Umbria?

Al momento non si conoscono ancora i tempi per l’erogazione del contributo da 1.200 € per le famiglie che vivono in Umbria. Questo perché non si può ancora richiedere il contributo, almeno fino alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internet della regione. Una volta che saranno noti tempi e modalità da seguire per fare domanda, si conosceranno anche quelli dei pagamenti. Ma è probabile che i soldi arrivino direttamente sui conti correnti dei beneficiari, solo fra qualche mese. Ovvero dopo la chiusura dei termini per presentare le istanze.

Non appena ci saranno ulteriori notizie al riguardo troverete tutti i dettagli in questo articolo sempre aggiornato. Quindi, se siete interessati il consiglio è di tornare qui anche nelle prossime settimane, per sapere come e quando richiedere il contributo che sostiene economicamente le donne madri e lavoratrici.

In breve, il bonus mamma 2023 in Umbria spetta alle lavoratrici (o iscritte al centro per l’impiego) che hanno avuto in figlio negli ultimi 12 mesi. L’importo è pari a 1.200 euro, mentre domande e tempi per il pagamento sono ancora da definire.

Vedi anche: Bonus bebè 2023 Toscana comuni che lo pagano