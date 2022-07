Bonus bebè 2022 regione Umbria. 500 euro a figlio

Bonus nuovi nati in Umbria. Confermato l’incentivo regionale alla natalità. A chi spetta il bonus bebè da 500 euro. Requisiti, Isee e domanda.

Bonus Bebè 2022. In Umbria è stato rinnovato l’incentivo alla natalità per famiglie con redditi medio-bassi. Come annunciato dalla giunta regionale della governatrice Tesei, anche per quest’anno i genitori residenti in regione potranno richiedere un contributo pari a 500 euro, la stessa cifra prevista nel 2021.

Ecco allora chi sono i beneficiari di questo contributo, come e quando fare domanda, in base alle informazioni fornite dalla regione.

Bonus bebè 500 euro Umbria, requisiti bando

Come riporta il sito della regione Umbria, il contributo spetta ai nuovi nati nel periodo compreso fra ottobre 2021 e settembre 2022. Inoltre, in base a quanto previsto dalla delibera regionale, questo aiuto economico spetta alle famiglie con:

un Isee fino a 40.000 euro

residenti in un comune della regione Umbria già da alcuni anni.

con cittadinanza italiana o almeno di un permesso di soggiorno.

con un nuovo figlio nato nel periodo indicato (fino a settembre 2022).

I genitori di famiglie con tali requisiti possono ottenere 500 euro a bambino. Una cifra importante per sostenere le spese in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Bonus: che cosa spetta alla nascita di un figlio nel 2022?

Bonus nuovi nati 2022 Umbria domanda

Per quanto riguarda termini e modalità di presentazione delle richieste, non sono ancora stati definiti. Tuttavia come comunicato dalla giunta regionale, il bando apposito sarà pubblicato durante il mese di settembre 2022. Quindi le famiglie con figli nuovi nati, dovranno ancora attendere per sapere quando richiedere il contributo alla nascita da 500 euro.

Sono 400.000 euro i fondi totali messi a disposizione per la misura e secondo i calcoli effettuati dalla giunta, saranno destinati a 800 famiglie. Di seguito ogni altra indicazione fornita sul sito internet della regione per accedere all’agevolazione.

BONUS NASCITA 2022 REGIONE UMBRIA

Bonus nuovi nati regione Umbria graduatoria

Dopo la chiusura dei termini per le presentazioni delle domande, i beneficiari saranno individuati con apposita graduatoria dalla regione. In pratica per sapere se siete fra le famiglie che riceveranno i 500 euro, dovrete attendere ancora qualche mese, il tempo di invio e approvazione delle istanze.

A commento di questa decisione la governatrice Donatella Tesei ha commentato:

Le misure adottate hanno come obiettivo l’accompagnamento delle famiglie e dei ragazzi lungo il loro percorso di crescita. Si va infatti dal bonus bebè, al bonus per le rette degli asili per bambini da 0 a 6 anni, alle borse di studio da 6 a 18, al bonus centri estivi, all’estensione della no tax area e alle borse di studio per gli universitari.

Riassumendo, il bonus bebè 2022 è stato rinnovato dalla Regione Umbria. Le famiglie con i requisiti previsti dal bando possono richiedere il contributo di 500 euro a figlio, assegnato tramite graduatoria.

