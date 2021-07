Bonus bebè 2021 per figli nati in Umbria. Beneficiari e importo del contributo regionale alla nascita destinato alle famiglie umbre.

Bonus nascita 2021 in Umbria. Il presidente della regione Donatella Tesei, dopo la conclusione dell’assestamento di bilancio, ha annunciato l’arrivo di nuove risorse a sostegno delle famiglie umbre. In particolare si tratta di contributi per i nuovi nati, facenti parte di nuclei familiari residenti in Umbria.

Ecco tutti i dettagli di questo incentivo alla natalità 2021 previsto dalla regione: importi, destinatari, domande e data apertura bando.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONI 2021

Bonus natalità 2021 regione Umbria destinatari

Le risorse recuperate dalla spendig review della regione, hanno permesso di stanziare 150.000 euro da destinare alle famiglie umbre. E’ quanto stabilito nella manovra varata dell’assemblea.

Come precisato dal presidente queste risorse spetteranno a:

famiglie con nuovi nati dal primo ottobre 2020 fino a settembre 2021

nuclei residenti in Umbria, con nascita avvenuta nella regione.

Il contributo previsto ammonta a 500 euro per ogni figlio. Il numero di beneficiari individuati dalla regione è pari a 300 unità.

Bonus nascita 2021 Umbria bando

Al momento non sono ancora stati definiti eventuali limiti Isee per l’accesso a questo sostegno economico. In ogni caso si tratta di un segnale di vicinanza alle famiglie, per spingere le coppie a far nascere i figli in Umbria e arginare la bassa natalità registrata ultimamente in regione.

Ogni altro dettaglio sulla misura si conoscerà a settembre, mese in cui si aprirà ufficialmente il bando, come spiegato dalla governatrice Tesei. Quindi date e scadenze non sono al momento note.

Queste le parole del Presidente in relazione alla nuove misura in arrivo per le famiglie: “Mi auguro di poter inserire l’incentivo anche nel prossimo bilancio. Un tassello di un più ampio e funzionale quadro che, in considerazione dell’inverno demografico che sta vivendo l’Umbria, porti a creare i presupposti affinché torni una visione positiva del futuro per le nostre famiglie“.

Bonus bebè regione Umbria domanda 2021

Le domande di accesso al contributo probabilmente potranno essere presentate a partire da settembre 2021, ovvero con l’apertura del bando.

Le procedure da seguire, i documenti da presentare e le scadenze si conosceranno solo dopo la presentazione dell’avviso pubblico. Queste informazioni verranno rese note sul sito della regione. Quindi se siete interessati vi consigliamo di tenerlo d’occhio.

Insomma, per le famiglie con nuovi nati in Umbria, è in arrivo un contributo regionale di 500 euro. Il bando non è ancora stato aperto, ma partirà a settembre 2021. Inoltre, come dichiarato dalla governatrice, l’intenzione è quella rinnovare anche per nel 2022 il bonus nascita. Quindi i residenti della regione che stanno per diventare mamma e papà (o ci stanno pensando) ora hanno un motivo in più per farlo.

VEDI ANCHE: