Bonus 2021: elenco di tutti i bonus e delle agevolazioni regionali. Ristori, bonus covid, indennità per autonomi, partite iva, contributi, e famiglie. Ecco quali sono e come richiederli.

Bonus 2021. Oltre agli aiuti e agli indennizzi previsti dal governo, ci sono anche diversi bonus regionali che riguardano il lavoro, le famiglie, le imprese, il territorio e via dicendo. Tutti aiuti fondamentali per fronteggiare la crisi economica generata dagli effetti del coronavirus, ma anche le spese della vita quotidiana.

Per questo nel seguente elenco sempre aggiornato vi riportiamo tutti i bonus e le agevolazioni delle regioni. Non dovete far altro che leggere qui di seguito per individuare quelli presenti nella vostra regione e capire come riceverli.

Bonus ristori Emila Romagna 2021

Partiamo con un bonus covid gennaio 2021, che riguarda i ristori per le attività delle regioni costrette alla chiusura per via delle suddivisione dell’Italia in zone di rischio. In Emilia, il governatore Stafano Bonaccini, con un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato l’inizio dei bandi regionali per ricevere gli aiuti.

Il presidente Bonaccini ha specificato che i primi a partire sono quelli destinati a bar e ristoranti, con bandi su tutto il territorio regionale dal 20 gennaio e realizzati dalle camere di commercio. Nel comunicare questi aiuti il presidente ha anche ribadito la richiesta al governo di provvedere al più presto ad erogare anche i ristori nazionali.

Ristori Emilia Romagna quando arrivano i soldi

Secondo il governatore, i bandi per i ristori regionali dovrebbero permettere di erogare entro febbraio 40 milioni di euro, ripartiti fra le seguenti categorie lavorative:

Gestori di piscine pubbliche e palestre

Taxi e Ncc

Discoteche e locali da ballo

Imprese culturali e cinema

Guide turistiche

Maestri di sci

Spettacolo viaggiante

Altre, fra cui venditori ambulanti in fiere e sagre di paese.

Dunque, chi rientra in queste categorie potrà presentare la domanda per accedere ai ristori dell’Emilia nei prossimi giorni. Sulla base delle regole stabilite dal bando della propria camera di commercio locale.

Bonus autonomi regione Lombardia 2021

Il bonus autonomi regione Lombardia prevede l’erogazione di 1.000 euro alle categoria di lavoratori a cui non spettano i ristori varati dal governo. Ossia:

gli autonomi senza partita iva

chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa

gli occasionali

Tali categorie potranno richiedere il sussidio tramite una procedura semplificata, come stabilito dalla giunta regionale lombarda.

Bonus Piemonte come richiederlo Pdf



E’ il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione Piemonte in favore delle imprese costrette a chiudere per l’emergenza Coronavirus.

Il bonus Piemonte spetta sulla base dei codici ateco primari o prevalenti delle imprese locali. Potete controllare QUI il pdf con l’elenco dei codici ateco aggiornati per ricevere il bonus.

Gli aventi diritto potranno fare domanda per il contributo entro la scadenza del 28 febbraio 2021 sulla piattaforma Sistema Piemonte. I soldi del bonus arriveranno direttamente sul conto corrente bancario dei richiedenti, di norma entro 3 giorni lavorativi dall’inserimento dei dati, secondo quanto scrive il sito della regione.

Bonus regionali covid

Abbiamo visto tutti i bonus e agevolazioni delle regioni previsti nel 2021. I bonus delle regioni in alcuni casi si aggiungono a quelli previsti dal governo a livello nazionale. In altri invece intendono fornire un aiuto economico alle categorie che non rientrano nei benefici o nei sussidi previsti in tutta Italia.

E’ il caso ad esempio della Lombardia, con il bonus per gli autonomi che non rientrano nei ristori o dell’Emilia Romagna, che ha stabilito ristori preventivi verso alcune categorie. Ma ci sono anche contributi e aiuti di varia natura per i cittadini e le attività commerciali dei territori.

Ovviamente il covid ha prodotto necessariamente un aumento di queste misure, necessarie per sostenere il reddito di lavoratori e famiglie. Per questo vi suggeriamo di restare sempre aggiornati su quelli del 2021, per avere tutte le informazioni utili per richiedere quelli che riguardano la vostra regione.

