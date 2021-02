Bonus affitto Bologna 2021. Bando comunale per ottenere il contributo sull’affitto. Requisiti, importo e come fare domanda.

Bonus affitto 2021. Il comune di Bologna ha emanato l’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo sull’affitto destinato ai cittadini con determinate soglie Isee. Si tratta di risorse assegnate ai comuni dalla regione Emilia Romagna e che anche nel 2020 hanno sostenuto 1 inquilino su 10 in affitto nella città di Bologna.

Insomma parliamo di un contributo importante, specie in questo momento di difficoltà economica per le conseguenze del covid. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su questo contributo comunale: a chi spetta, quali sono i requisiti, come richiederlo e quando arriva.

Contributo affitto Bologna coronavirus beneficiari

Per accedere al bonus affitto, come specificato dal bando del comune di Bologna, bisogna avere i seguenti requisiti:

essere cittadini residenti, domiciliati o con dimora nel comune di Bologna

avere un reddito Isee compreso fra 0 e 35.000 euro

essere titolari di un contratto di locazione per un immobile a uso abitativo.

Coloro che possiedono questi requisiti possono richiedere il bonus se:

vivono in un alloggio di edilizia residenziale pubblica con isee fino a 35.000 euro. Ma solo dimostrando di aver subito un calo del reddito familiare di almeno il 20% causa covid, nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto all’anno prima.

causa covid, nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto all’anno prima. Hanno un reddito Isee da fino a 17.154 euro e vivono in un alloggio non di edilizia residenziale pubblica, senza dimostrare alcun calo del reddito. Sopra tale soglia (fino a 35mila) bisognerà invece dimostrare il calo del 20% del reddito.

Bonus affitto Bologna 2021 come fare domanda

Detto dei requisiti di accesso vediamo ora come presentare la richiesta di accesso al contributo. La procedura può essere svolta esclusivamente online a partire dal 16 febbraio fino alle ore 12:00 del 18 marzo 2021.

Per rendere più semplice la compilazione della richiesta e l’invio della domanda, si può utilizzare un modulo già in parte precompilato. Infatti, il cittadino, una volta effettuato l’accesso tramite Spid o credenziali FedERA, vedrà tutte le informazioni anagrafiche e relative all’Isee, se lo ha già presentato.

Di seguito i documenti da allegare alla richiesta indicati nell’avviso (oltre alla fotocopia del permesso di soggiorno richiesto per i soli cittadini non comunitari).

Chi ha già effettuato domanda per accedere al contributo nel 2020 potrà ripresentare l’istanza per l’anno corrente, evitando parte della documentazione.

Bonus affitto Bologna quando arriva

Dopo la scadenza del 18 marzo tutte le domande accettate verranno inserite in una graduatorie e la Regione Emilia Romagna destinerà i fondi necessari al comune.

Solo al termine di questa procedura inizieranno i pagamenti dei contributi. Si tratta di tre mensilità del canone di locazione del beneficiario. L’importo massimo di questo contributo può arrivare fino a 1.500 euro. Tale somma verrà erogata direttamente sull’IBAN del conto corrente bancario indicato dal richiedente in fase di presentazione dell’istanza.

Per ogni altra informazioni relativa a questo contributo e sulle graduatorie, vi consigliamo di leggere per esteso l’avviso del comune di Bologna di seguito allegato.

BANDO BONUS AFFITTO 2021 COMUNE DI BOLOGNA PDF

Queste tutte le informazioni utili per ricevere il bonus affitto 2021 a Bologna. Un aiuto concreto per le famiglie del capoluogo emiliano che faticano a pagare il canone di locazione, a causa dell’emergenza economica dovuta al coronavirus.

