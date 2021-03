Bonus regionali studenti 2021. Elenco di tutti i bonus aiuti e agevolazioni previsti dalle regioni per famiglie con figli studenti.

Bonus regionali per figli studenti quali sono quelli previsti nel 2021? Lo scopriamo qui di seguito. Si tratta di contributi importanti per le famiglie italiane visto il momento. A partire dai contributi sui fitti degli studenti universitari, passando per le borse di studio fino agli incentivi per l’acquisto di pc e materiale necessario per lo studio.

Ecco quali sono e come si ottengono tutti i bonus per figli studenti regione per regione, suddivisi in base alla categoria.

Bonus affitto studenti Puglia

L’avviso “Contributo straordinario canone di locazione” permette di ricevere il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti universitari durante l’emergenza covid. I requisiti richiesti sono:

essere iscritti per l’anno accademico 2019/2020 o 2020/2021 ad una delle Università o Istituzione AFAM pugliese.

Avere un Isee familiare inferiore o uguale a 15.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dall’8 marzo fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2021, sul sito w3.adisupuglia.it portale studenti. La quota mensile del rimborso non potrà superare i 186,70 euro mensili. Ogni altra informazione è disponibile nel pdf da scaricare del seguente avviso.

BONUS AFFITTO STUDENTI UNIVERSITARI PUGLIA

Bonus affitto studenti fuori sede Lombardia

In questa regione, la delibera n.4365 del 3 marzo 2021, ha stabilito:

di finanziarie il contributo per l’affitto di studenti universitari fuori sede che frequentano atenei della regione con 3.243.514,50 euro.

La necessità di avere un Isee non superiore a 15.000 euro ed essere iscritti, nonché avere un regolare contratto per fruire del bonus.

Di demandare alle Università l’approvazione dei bandi, la raccolta del fabbisogno tramite domande e l’erogazione del contributo per gli studenti.

Contributo affitto studenti Emilia Romagna

L’Emilia Romagna ha stanziato 1,6 milioni di euro per rimborsare i canoni di locazione pagati per gli appartamenti da studenti da febbraio a dicembre 2020. Per accedere al contributo bisogna:

essere iscritti alle università con sede in Emilia

aver firmato un regolare contratto di locazione

risiedere in un comune diverso da quello di affitto

avere un Isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario inferiore a 15.000 euro

E’ possibile fare richiesta sul sito www.er-go.it fino al 15 aprile 2021.

Bonus affitti studenti Abruzzo

La regione Abruzzo ha emanato l’avviso pubblico per ottenere il rimborso dell’affitto per gli studenti fuori sede.

Questi i requisiti necessari per richiederlo:

Isee non superiore a 15.000 euro

essere studente universitario fuori sede

possedere un contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia dell’entrate

essere stato iscritto all’anno accademico 2019/2020.

E ‘possibile fare domanda sulle piattaforme digitali delle Aziende al diritto allo studio abruzzesi (Adsu) dal 15 marzo fino al 30 aprile 2021. L’importo erogabile non potrà essere superiore a 1.500 euro complessivi.

AVVISO RIMBORSO CANONI LOCAZIONE STUDENTI ABRUZZO

Borse di studio Veneto

La giunta regionale con deliberazione n.225 del 2.3.2021, ha approvato il bando per le borse di studio anno scolastico 2020-21.

I requisiti di accesso previsti per le famiglie sono:

un Isee 2021 non superiore a 15.748,78 euro

avere figli studenti residenti in Veneto e frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie.

L’importo del contributo è compreso fra 200 e 500 euro e verrà determinato in base al numero di richieste pervenute. Le domande di accesso potranno essere presentate esclusivamente via web sul sito della regione nella sezione borse di studio. Ciò a partire dal 26 aprile fino al 4 giugno 2021.

Bonus pc Marche

La regione eroga contributi per l’acquisto di pc, alle famiglie marchigiane con figli costretti alla didattica a distanza causa emergenza covid. I beneficiari con determinati requisiti economici e residenti in questo territorio, potranno utilizzare un buono da 570 euro per acquistare computer fissi e da 600 € per quelli portatili. Domande da presentare per via telematica entro il 10 giugno 2021.

Bonus regioni per figli studenti

Abbiamo visto quelli che sono i bonus e i contributi regionali attualmente previsti per i figli studenti. Le famiglie che nel proprio nucleo hanno universitari fuori sede che pagano l’affitto, oppure studenti di scuole di secondo grado, possono ricevere a seconda dei casi bonus, borse di studio o buoni di varia natura.

Queste tipologie di contributi vengono deliberati periodicamente dalle giunte regionali, per questo sono sempre in aggiornamento. Quindi vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle informazioni e le scadenze utili per ottenerli. In questo articolo in costante aggiornamento ve ne daremo conto.

