Bonus libri 2021/2022 Abruzzo. Come chiedere il rimborso

Bonus libri Abruzzo 2021-2022. 2,5 milioni per il rimborso spese sui libri scolastici in tutta la regione. Requisiti, domanda e importi.

Bonus libri di testo. La regione Abruzzo ha deliberato un contributo per le famiglie con figli che frequentano scuole medie e superiori. Si tratta di un rimborso per le spese sostenute durante l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2021-2022.

Ecco allora a chi spetta questo incentivo e come richiederlo, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione.

Rimborso libri scolastici Abruzzo 2021-22 beneficiari

Per accedere al contributo gli studenti devono:

frequentare una scuola media o superiore nell’anno in corso

avere residenza in uno dei comuni della regione

far parte di una famiglia con Isee valido fino ad un massimo di 15.493 euro.

Per chi possiede tali requisiti la regione ha previsto fondi per 2,5 milioni di euro, ripartiti fra i comuni presenti sul suo territorio. Tale somma scaturisce sulla base della spesa media calcolata per ogni studente (circa 200 euro nel 2020-21), moltiplicato per la popolazione studentesca, come spiegato dall’assessore regionale all’istruzione Pietro Quaresimale.

Domanda rimborso libri scolastici 2021-22 Abruzzo

Per richiedere il rimborso delle somme spese, bisogna presentare istanza al proprio comune. Quindi per conoscere le procedure da seguire, così come i tempi e le scadenze entro cui fare richiesta, vi consigliamo di rivolgervi al vostro municipio o consultare il suo sito internet, per scoprire tutti i dettagli del bando.

Per quanto riguarda i documenti da allegare ala richiesta, oltre al modulo con i propri dati, bisognerà includere anche:

i documenti che testimoniano le spese effettuate per l’acquisto dei libri

fotocopie del documento d’identità del richiedente

altri documenti eventualmente richiesti dal bando comunale.

Bonus libri Abruzzo quando arriva

In base a quanto riporta il sito della regione le procedure di richiesta e la successiva erogazione del rimborso dovrebbero concludersi entro qualche settimana. Molto però dipenderà dalla velocità dei singoli comuni di predisporre l’apposito avviso pubblico. Per ogni altra informazione sul contributo, potete consultare l’avviso della regione di seguito allegato.

RIMBORSO LIBRI DI TESTO 21-22 REGIONE ABRUZZO

Queste le informazioni su come richiedere il bonus libri scolastici 2021-22 in Abruzzo. Come visto la regione ha fissato i requisiti per la richiesta, ma per la domanda bisogna fare riferimento al bando emesso dal proprio comune. Una volta ultimata questa fase verranno poi concessi i contributi, in base alle spese sostenute dai richiedenti.

