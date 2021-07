Bonus libri 2021/22 Veneto. Come richiederlo online.

Bonus libri scolastici 2021/2022 Veneto. Contributo regionale per l’acquisto del materiale didattico. Beneficiari, importi e come si fa ad avere il buono libri. Pdf da scaricare

Buono libri regione Veneto. Per l’anno scolastico 2021 2022 la giunta del presidente Luca Zaia ha approvato un bando per la concessione di contributi per l’acquisto di materiale didattico, in favore degli studenti.

Come si legge sul BUR, sono stati stabiliti requisiti, importi e modalità di presentazione delle domande. Vediamo allora nel dettaglio come ottenere il buono regionale per l’acquisto dei libri di testo.

Bonus libri 2021-2022 Veneto destinatari

Con deliberazione n.993 del 20 luglio 2021, l’assemblea regionale ha introdotto un buono destinato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

iscritti e frequentanti per l’a.s. 2021-22 di istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado

residenti nella regione Veneto

appartenere ad un nucleo familiare con Isee valido fino a 18.000 euro.

La richiesta del bonus può essere effettuata direttamente dallo studente, se maggiorenne, o da un genitore.

Importi e cosa acquistare con il buono libri 2021-22 Veneto

Gli importi massimi del buono variano in relazione all’Isee della famiglia richiedente. In particolare esistono due fasce:

da 0 a 10.632,94 euro, a cui spettano 200 euro da 10.632,95 a 18.000 €, a cui spettano 150 euro.

In base a questi parametri (e al numero di domande pervenute rispetto alla somma complessiva a disposizione) saranno determinati gli importi esatti. Tali somme sono utilizzabili per coprire le spese di acquisto di libri e materiale alternativo necessario per i corsi di studio frequentati. Come si legge nell’avviso, il buono può essere utilizzato per fare acquisti:

in forma individuale o tramite azioni collettive

che riguardano libri di testo , ma anche dispense , audiolibri o altro materiale scelto dalla scuola per l’attività didattica

, ma anche , o altro materiale scelto dalla scuola per l’attività didattica elaborati e gli ausili predisposti da soggetti pubblici o privati, compresi i docenti, in formato cartaceo e digitale.

Come richiedere il buono libri Regione Veneto?

La regione per il nuovo anno scolastico ha destinato 5.260.892,81 di euro, da assegnare ai comuni interessati. Saranno poi questi ultimi ad erogare i contributi agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta.

La procedura per fare domanda online, prevede i seguenti passaggi da rispettare:

Accedere al sito internet della regione Veneto nella sezione buoni libro web, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Compilare ed inviare la domanda del contributo, seguendo tutte le indicazioni fornite dalla procedura web. Recarsi presso il proprio comune di residenza e mostrare la copia della domanda e il numero identificativo della procedura effettuata (oppure inviarla tramite PEC). Dichiarare nel modulo allegato tutti i dati richiesti.

Una volta raccolte tutte le istanze, partiranno le procedure di verifica e scambio dati fra comuni e regioni. Solo successivamente avverrà l’erogazione del buono. Per ogni altra informazione al riguardo e per conoscere le eventuali cause di esclusione, vi invitiamo a consultare l’avviso pubblico, disponibile anche in formato pdf da scaricare, qui di seguito.

BUONO LIBRI SCOLASTICI 2021 2022 REGIONE VENETO

Questo tutto quello che bisogna sapere per ottenere il bonus libri a.s. 2021 2022 in Veneto. In sintesi, gli studenti in possesso dei requisiti (o i genitori) possono richiedere il voucher per l’acquisto del materiale scolastico. Il tutto tramite una procedura web e mostrando il numero della pratica al proprio comune, che poi erogherà il contributo.

