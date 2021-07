Bonus libri scolastici 2021/2022 Lazio. Come richiedere il contributo regionale per libri e sussidi didattici. Domanda e requisiti.

Bonus libri Lazio. La giunta regionale del governatore Nicola Zingaretti, con determinazione n.G07232 del 14/06/2021, ha previsto contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22. Le risorse sono destinate alle famiglie con redditi bassi e ripartite fra i comuni della regione, che provvederanno all’erogazione. Tuttavia ci sono delle linee guida che rendono uniforme la distribuzione delle risorse.

Ecco allora i requisiti necessari per accedere al contributo, quali sono i prodotti acquistabili e come fare domanda.

Rimborso libri scolastici 2021/2022 Lazio beneficiari

In base alle linee guida regionali, il bonus libri spetta agli studenti:

residenti nel Lazio

facenti parte di nuclei familiari con un Isee valido non superiore a 15.493,71 euro

valido non superiore a che frequentano istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari, nell’anno scolastico 2021-22.

Ogni altro requisito, potrà essere indicato nei bandi comunali, che tuttavia dovranno necessariamente rispettare le linee guida fornite dalla regione. Il totale della somma messa a disposizione dalla regione ammonta a 9,415 milioni di euro, da ripartire proporzionalmente in base alle al numero delle domande ritenute ammissibili dalle amministrazioni comunali.

Bonus studenti regione Lazio 2021 prodotti acquistabili

Questo contributo consiste in un rimborso delle spese sostenute dalle famiglie con i requisiti prima citati, per l’acquisto di:

libri di testo (sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa anche in lingua straniera consigliati dalle scuole

(sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa anche in lingua straniera consigliati dalle scuole sussidi didattici digitali, fra cui rientrano anche software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) o notebook (quindi pc portatili).

Per ricevere il rimborso, nella domanda i richiedenti devono inserire i documenti che provino la spesa effettuata. Anche quelle online, purché dotate di fattura.

Bonus libri 2021 Lazio come fare domanda

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato fornendo in allegato all’istanza:

l’Isee rilasciato dal caf,

le attestazione delle scuole

copia del documento d’identità del richiedente.

Bisogna presentare la domanda di accesso al contributo al proprio comune di residenza. Sarà quindi quest’ultimo a stabilire modalità e scadenze. Dopo aver verificato la correttezza della documentazione, il comune provvederà ad inserire nel sistema informativo i nominativi dei beneficiari distinti per ognuna delle classi frequentate. Ciò entro il termine ultimo del 15/10/2021. Pertanto le scadenze entro cui fare domanda saranno prima di questa data. In ogni caso per averne certezza vi consigliamo di verificare direttamente il vostro bando comunale di riferimento.

Di seguito allegato il modulo per fare richiesta del contributo, disponibile in formato pdf da scaricare e da riempire in ogni sua parte.

MODULO RICHIESTA BONUS LIBRI 2021-22 LAZIO

Queste in sintesi tutte le informazioni sul bonus libri 2021-22 del Lazio. Come visto le risorse stanziate dalla regione vengono ripartite fra i comuni, dove bisogna presentare domanda nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle linee guida. Una volta ultimata la procedura si riceverà il rimborso totale o parziale a seconda dei casi, di quanto speso per l’acquisti di libri o sussidi didattici.

