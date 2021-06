Bonus studenti universitari 2021 Lazio. Bando regionale diritto allo studio 2021/2022. Beneficiari, importi e come fare domanda.

Bonus studenti Lazio 2021. La regione ha pubblicato il bando DiSCo per il diritto allo studio, che permette agli studenti di ottenere una serie di contributi, se in possesso di determinati requisiti.

Si va dalle borse di studio ai posti per l’alloggio, passando per il servizio mensa e la mobilità internazionale, fino ad arrivare ai premi per la laurea per l’anno accademico 2021-2022. Ecco allora tutte le caratteristiche e le novità contenute nel bando regionale per studenti.

Bonus studenti regione Lazio 2021 requisiti

I contributi previsti nel bando per il diritto allo studio 2021-22, spettano agli studenti universitari capaci e meritevoli, con precisi requisiti di reddito e di merito (ad esempio avere un’elevata media voti negli esami sostenuti). Gli aiuti, saranno erogati sotto forma di borse di studio e non solo, riguardano quindi gli universitari che fanno parte di famiglie con redditi bassi, per favorirne il percorso universitario.

Secondo i requisiti individuati dal bando della regione, possono accedere ai contributi regionali gli studenti iscritti in università, del territorio del Lazio, a corsi di laurea:

triennale

specialistica

specialistica a ciclo unico e magistrale;

scuola di specializzazione

del nuovissimo ordinamento

dottorati di ricerca.

Vediamo di seguito cosa spetta agli studenti universitari del Lazio, con importi e modalità di richiesta di ogni singolo contributo previsto dal bando regionale.

Disco Lazio borsa di studio 2021 2022

Le borse di studio per gli studenti meritevoli che frequentano corsi di laurea nel Lazio, prevedono i seguenti importi:

1.981,75 euro per gli studenti in sede

per gli studenti in sede 2.898,51 euro per i pendolari

per i pendolari 5.257,74 euro per gli studenti fuori sede

L’erogazione di queste risorse avviene da parte di DISCo, previa presentazione di un’apposita domanda e dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi. I requisiti di merito utilizzati sono stabiliti nel bando, così come quelli di reddito legati all’Isee del nucleo familiare di cui fa parte lo studente.

Come richiedere la borsa di studio DISCo Lazio?

Le domande per accedere ai bonus studenti, dovranno essere presentate dal 7 giugno fino alle 12:00 del 28 luglio 2021, esclusivamente per via telematica. L’operazione deve essere svolta sul sito di Disco, entrando nella piattaforma e utilizzando le proprie credenziali Spid.

Una volta entrato il richiedente dovrà compilare il modulo di domanda e indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere eventuali comunicazioni. In allegato all’istanza bisognerà inserire tutti i documenti richiesti dalla procedura, come l’Isee o i certificati di iscrizione presso gli atenei della regione.

Entro 6 mesi dall’uscita delle graduatorie lo studente deve comunicare anche le proprie credenziali bancarie, dove verranno effettuati i bonifici con l’importo accordato.

Regione Lazio bonus studenti meritevoli

Oltre alle già citate borse di studio, sono previsti i seguenti aiuti per gli studenti meritevoli delle università del Lazio:

Posti alloggio: 2.500 abitazioni disponibili (di cui 165 spettano agli studenti diversamente abili) utilizzabili per un periodo di 10 mesi, da ottobre 2021 al 31 luglio 2022.

2.500 abitazioni disponibili (di cui 165 spettano agli studenti diversamente abili) utilizzabili per un periodo di 10 mesi, da ottobre 2021 al 31 luglio 2022. Servizio mensa : si tratta di pasti gratuiti erogati presso le mense Disco agli studenti meritevoli.

: si tratta di pasti gratuiti erogati presso le mense Disco agli studenti meritevoli. Contributi per la mobilità internazionale: destinati ai vincitori delle borse di studio per partecipare a programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione Europea o non comunitari. Qui l’importo può arrivare fino a 510 euro mensili e fino a 150 euro per rimborsare le spese di viaggio.

destinati ai vincitori delle borse di studio per partecipare a programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione Europea o non comunitari. Qui l’importo può arrivare fino a mensili e fino a per rimborsare le spese di viaggio. Premi di laurea: per gli studenti vincitori di borse di studio nel 2020/21, che conseguono la laurea entro la durata legale prevista dal loro corso, è previsto un importo pari al 50% della borsa di studio già ricevuta.

Bando diritto allo studio 2021/2022 Lazio

Queste in sintesi quanto previsto della regione Lazio per accedere ai bonus studenti universitari 2021-2022. Trovate ogni altra informazione approfondita al riguardo all’interno del bando qui allegato, in formato pdf da scaricare.

BANDO STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI LAZIO 2021-22

In sostanza, gli studenti con merito e facenti parte di famiglie con redditi bassi, potranno ricevere borse di studio, aiuti e contributi per facilitarne il percorso di studi. A patto di fare domanda e rientrare nelle graduatorie previste da DISCo, ossia l’ente regionale per il riconoscimento del diritto allo studio.

