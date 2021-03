Bonus e contributi bandi regione Lazio 2021. Ecco quali sono gli aiuti regionali per famiglie, lavoratori e imprese. Destinatari, importi e domande.

Bonus regione Lazio 2021. Ecco quali sono le agevolazioni previste dalla giunta regionale guidata dal governatore Zingaretti. Si va dai bonus per figli e famiglie, fino ai contributi in favore di lavoratori e imprese, fondamentali per sostenere il reddito a seguito dell’emergenza economica determinata dal covid.

Scopriamo qui di seguito, caso per caso, importi, requisiti e come fare richiesta per i contributi destinati a ciascuna categoria.

Bonus famiglia regione Lazio 2021

In favore dei nuclei familiari della regione, sono previsti incentivi per i figli e altre forme di sostegno alla vita quotidiana.

Bonus asilo nido 2021 Lazio

Si tratta di un buono destinato alle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi, che frequentano i nidi pubblici o privati, dal 1 gennaio al 31 luglio 2021. Le famiglie con questa peculiarità e residenti (o domiciliati) in Lazio, possono presentare istanza per ricevere l’aiuto economico. L’importo massimo erogabile previsto dalla regione è di 337 euro, per chi frequenta le strutture educative a tempo pieno. Viceversa per i figli che frequentano a tempo parziale è pari a 202,20 euro.

Contributo a fondo perduto regione Lazio covid

Per quanto riguarda i lavoratori, la giunta regionale ha previsto con la determinazione del 24/03/2021 una serie di misure per sostenere il reddito della categorie più colpite dalla chiusure.

Bonus lavoratori dello spettacolo Lazio

Ai lavoratori del settore cultura e spettacolo, spetta un contributo di 600 euro, se in possesso dei seguenti requisiti:

residenza o domicilio nel Lazio e cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno.

Operare in attività creative, artistiche e di intrattenimento.

Non essere titolari di partita iva.

Aver dovuto cessare o sospendere la propria attività causa covid nel 2020.

Possedere almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e reddito inferiore a 26.000 euro nel 2020.

La richiesta d’accesso al sussidio deve essere presentata (con tutta la documentazione richiesta) sul sito della regione dal 7 aprile al 6 maggio 2021, come stabilito dal bando.

AVVISO PUBBLICO BONUS LAVORATORI CULTURA E SPETTACOLO LAZIO

Bonus collaboratori sportivi 2021 Lazio

I lavoratori con i requisiti di cittadinanza e residenza o domicilio nel Lazio, che operano nel settore dello sport, possono richiedere l’aiuto di 600 euro se:

impiegati con rapporti di collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali ed altre.

Non sono titolari di partita iva.

Hanno versato 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e presentano un reddito 2020 non superiore a 26.000 euro.

Istanze da presentare solo sulla piattaforma online regionale dalle ore 9:00 dell’8 aprile alle ore 17:00 del 7 maggio 2021. Documenti necessari e altre informazioni presenti nel seguente pdf.

BANDO COLLABORATORI SPORTIVI REGIONE LAZIO

Bonus colf e badanti regione Lazio

E’ previsto un sostegno al reddito di chi svolge attività di colf o badante, in possesso di residenza e con lavoro iscritto nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps dal 23 febbraio 2020. Si può presentare domanda dal 6 aprile alle ore 17:00 del 5 maggio 2021, esclusivamente per via telematica, sul sito della regione Lazio. Ogni altra informazione su documenti e procedure da seguire è contenuta nel pdf da scaricare del bando qui allegato.

AVVISO PUBBLICO BONUS COLF BADANTI LAZIO

Contributo PMI regione Lazio 2021

Per quanto riguarda le imprese, la regione ha individuato una lista di attività del settore agricolo e della pesca che hanno diritto al sostegno di 600 euro. I requisiti di accesso prevedono:

un reddito inferiore a 26.000 euro nel 2020.

Essere lavoratori autonomi, imprese individuali o titolari di partiva Iva.

Altri requisiti di residenza e legati all’attività.

Si può fare richiesta online per il contributo sul sito della regione dal 6 aprile alle ore 18:00 del 5 maggio 2021. Trovate i codici ateco interessati nel seguente testo dell’avviso pubblico per esteso.

BANDO CONTRIBUTO PARTITE IVA PMI LAZIO

Regione Lazio fondo perduto e agevolazioni 2021

Insomma, come abbiamo visto in questa regione sono presenti diverse tipologie di aiuti e contributi per i suoi cittadini. A partire dalle famiglie, che possono usufruire del bonus nido per i figli piccoli, passando per le tante categorie di lavoratori più esposti alle conseguenze del coronavirus. Senza dimenticare i contributi a fondo perduto destinati ad autonomi, partite iva e imprese.

Questo il quadro dei bonus 2021 attualmente presenti nella regione Lazio. Vi ricordiamo che gli aiuti sono in costante aggiornamento e seguono le indicazioni fornite dai bandi regionali. Quindi per non perderne neanche uno vi consigliamo di restare aggiornati sul canale economia di Donne sul web.

