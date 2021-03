Bonus famiglia 2021 Lombardia. Destinatari, importo e come richiedere il contributo regionale da 500 euro per famiglie con figli.

Bonus famiglie, la regione Lombardia ha stanziato 32,4 milioni di euro per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza covid. Queste risorse sono previste dal bando denominato “Protezione famiglia” e prevedono un contributo a fondo perduto.

Scopriamo allora chi sono i beneficiari di questo sussidio, sulla base di quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale. Ma anche gli importi spettanti e come fare domanda.

Bonus famiglia 500 euro a chi spetta

Per richiedere il nuovo contributo regionale, i genitori delle famiglie devono avere i seguenti requisiti:

residenza in Lombardia.

Presenza di almeno un figlio minore di 18 anni a carico nel proprio nucleo.

minore di 18 anni nel proprio nucleo. Isee familiare non superiore a 30.000 euro .

. Riduzione o stop dell’attività lavorativa in ragione dell’emergenza causata dal coronavirus.

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, la regione individua le tre possibili situazioni che danno diritto al contributo:

disoccupazione.

Se si percepiscono ammortizzatori sociali (Cig, Naspi ecc.).

Partite iva individuali attive, che hanno subito una perdita di fatturato di almeno un terzo. Ciò nel periodo fra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019.

Bonus famiglie 2021 Lombardia domanda

Chi possiede i requisiti riportati, può presentare istanza direttamente online, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

Le richieste possono essere fatte a partire dalla seconda metà di aprile 2021. Il tutto accedendo al sito della regione tramite Spid o Cie, quando ci si trova di fronte alla seguente schermata.

Una volta effettuato il login non dovrete far altro che completare la procedura descritta e inserire i documenti necessari. Nei prossimi giorni la regione renderà noti tutti gli altri dettagli e le procedure da seguire per ricevere il bonus famiglie con figli.

Bonus famiglia regione Lombardia importo ed erogazione

Dopo che la richiesta sarà accettata, verrà finanziata a sportello. In altre parole l’erogazione dei contributi avverrà fino all’esaurimento dei fondi disponibili (32,4 milioni).

L’ammontare del contributo a fondo perduto è di 500 euro, versati dalla regione una tantum. Dunque sarà un aiuto economico rivolto alle famiglie in difficoltà, con genitori disoccupati o che hanno subito un significativo calo del lavoro causa pandemia.

Per questo l’’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli ha dichiarato: “si tratta di un un sostegno economico che può soddisfare alcuni dei bisogni più urgenti ed essenziali dei lombardi. La misura verrà applicata utilizzando l’algoritmo del ‘Fattore Famiglia’. In tal modo, nel riparto del contributo si potrà tener conto del numero dei figli“.

Di seguito tutte le informazioni attualmente disponibili sul contributo presenti sul sito della regione.

CONTRIBUTO 2021 FAMIGLIE REGIONE LOMBARDIA

E’ tutto per quanto riguarda il nuovo bonus 2021 per famiglie con figli in Lombardia. Se siete fra i beneficiari del contributo non vi resta che attendere l’avvio della procedura telematica per richiederlo.

