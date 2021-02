Bonus e incentivi auto regione Lombardia. Come funziona il bonus mobilità regionale per acquistare automobili. Beneficiari, domanda e importi.

Bonus e incentivi 2021 per acquisto e sostituzione di auto in Lombardia. Per i cittadini di questa regione arriva un importante contributo per acquistare automobili, decretato dalla giunta regionale. Ciò consentirà ai lombardi di acquistare determinate tipologie di autovetture ad un prezzo fortemente scontato.

Analizziamo allora nel dettaglio come funziona questo bonus mobilità regionale, in base alle informazioni dell’avviso pubblico presente sul sito della regione Lombardia. Partendo da come funziona lo sconto, per poi passare a quando fare domanda e a quanto ammonta l’incentivo.

Regione Lombardia incentivi rottamazione auto 2021

La regione Lombardia, con la deliberazione n°XI/4266 dell’8 febbraio 2021, ha destinano 36 milioni (18 per il 2021 e 18 per il 2022) agli incentivi per l’acquisto di auto. Si tratta di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, con radiazione (cioè cancellazione dal PRA) di un veicolo inquinante.

Nello specifico viene applicato uno sconto direttamente sulla fattura d’acquisto in favore dei cittadini, da parte dei concessionari. Tale somma verrà poi rimborsata al venditore dalla regione. Di seguito vediamo a chi spetta tale incentivo, come farne richiesta.

Incentivi auto 2021 Lombardia requisiti

Sono beneficiari di questo incentivo le persone fisiche residenti in Lombardia. A patto di acquistare autovetture (categoria M1) a basso impatto ambientale, di nuova immatricolazione o già immatricolate dopo il primo gennaio 2020.

La radiazione per ricevere il contributo, che di solito coincide con la rottamazione del mezzo, deve essere successiva alla data di approvazione del bando e avvenire tramite la concessionaria in cui si acquista il nuovo mezzo.

L’obbligo di radiazione non si applica sull’acquisto di veicoli elettrici puri o a idrogeno, ma in questo caso il contributo viene dimezzato.

Le altre condizioni necessarie per accedere al contributo riguardano:

l’intestazione al soggetto beneficiario del veicolo radiato, che deve essere antecedente al 1° gennaio 2020.

L’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi all’intestazione.

Domanda incentivi auto lombardia

Sarà possibile fare domanda di partecipazione al contributo a partire dal primo marzo 2021. Tutte le procedure e le modalità operative al riguardo verranno illustrate con un nuovo bando pubblicato sul sito della regione entro il 23 febbraio.

Con ogni probabilità le richieste dovranno essere effettuate per via telematica sull’apposita piattaforma. Dopo aver fatto domanda, il cittadino potrà presentarsi al concessionario e potrà usufruire dello sconto.

L’assegnazione del contributo avviene secondo l’ordine cronologico di prenotazione (fatto dal venditore all’atto dell’acquisto) e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Ricordiamo che ogni cittadino può presentare una sola domanda per questo sconto.

Importi contributi per acquisto auto

Ecco gli importi degli incentivi, riportati sul sito della regione, suddivisi per classi di appartenenza delle auto. Si va da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 8.000 euro.

Per ogni altra informazione sul bonus auto 2021 Lombardia, potete consultare l’allegato da scaricare qui di seguito.

PDF DELIBERAZIONE REGIONE LOMBARDIA INCENTIVI AUTO 2021

Ora è davvero tutto per quanto riguarda i nuovi bonus e incentivi per l’acquisto di auto stabiliti dalla regione Lombardia. Si tratta di un contributo che rafforza il già previsto bonus mobilità nazionale. In sostanza nel 2021 i cittadini lombardi possono acquistare nuove auto a basse emissioni, con sconti davvero consistenti.

