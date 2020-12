Bonus auto e bici 2021. Ecco come funziona il nuovo bonus mobilità previsto dalla bozza della legge di bilancio 2021.

Bonus auto e bici. Gli incentivi per l’acquisto di biciclette, auto e altri mezzi di trasporto sono previsti anche nelle bozza della nuova legge di bilancio, in via di approvazione finale.

Approfondiamo quindi l’argomento: come funzionano gli incentivi per acquistare auto e bici nel 2021, in base a quanto previsto dalla manovra e dalle ultime news.

Bonus auto e bici, legge di bilancio 2021

Il bonus bici introdotto governo, ha finanziato l’acquisto di 600.000 tra biciclette e monopattini nel 2020. Tale incentivo dovrebbe esaurirsi a fine 2020, tuttavia per il 2021 sono previsti nuovi incentivi e fondi per il bonus mobilità.

Nello specifico ci riferiamo all’art.126 della nuova legge di bilancio, approvata dal governo e in attesa del voto delle camere del parlamento. (SCARICA LA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO)

Il nuovo incentivo sarà finanziato in parte dalla risorse già previste e non utilizzate nel bonus biciclette (100 milioni) e in parte con i soldi stanziati per un fondo mobilità (150 milioni).

Quindi, chi volesse puntare ancora sulla mobilità sostenibile, anche nel 2021 potrà ottenere degli incentivi molto interessanti su auto e bici. Vediamo qui di seguito in cosa consistono.

Bonus auto e bici 2021 come funziona

Dal 1° gennaio 2021 tornerà il bonus già previsto per i cittadini residenti nei comuni italiani più inquinati. Tale incentivo prevede un bonus di 1.500 euro per chi rottama auto, omologate fino alla classe Euro 3, entro il 31 dicembre 2021.

Tale incentivo potrà essere utilizzato entro 3 anni per acquistare biciclette, anche a pedalata assistita. Ma pure per altre forme di mobilità, come ad esempio abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di car sharing.

Infine, un emendamento alla manovra propone una detrazione del 50% fino al 2023, per l’acquisto di auto elettriche. A patto che l’acquisto venga effettuato con rottamazione di auto fino a Euro 4 e l’acquirente possieda determinati requisiti Isee.

Questo è quanto sulle novità della legge di bilancio 2021. Ricordiamo che l’ufficialità di tali misure ci sarà solo dopo il voto finale del parlamento, che avverrà entro il 31 dicembre 2020. Quindi ormai ci siamo, il bonus auto e bici 2021 dovrebbe essere fruibile nel nuovo anno, seppure in forma diversa rispetto al 2020.

