Bonus bicicletta, come funziona il bonus bici anche a pedalata assistita. Guida alla domanda spiegata nel video direttamente dal ministro De Micheli.

Il bonus Bicicletta è una delle novità del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 19 maggio. Si tratta di una misura pensata per la mobilità e su cui il governo ha stanziato 120 milioni di euro. La vera notizia però è che questo bonus da 500 euro è retroattivo. Vediamo quindi nel video come fare la domanda e come funziona questo incentivo.





Bonus bicicletta come funziona

Il bonus mobilità è un contributo dello stato di 500 euro che copre il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita. Sono inclusi anche tutti i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come ad esempio i monopattini.

La finalità di questo bonus è quella di favorire gli spostamenti nelle grandi città come ad esempio Milano o Roma e nel contempo evitare assembramenti nei mezzi pubblici, oltre naturalmente a inquinare meno. Tuttavia dal buono mobilità non sono esclusi comuni con popolazione superiore a 50.000 e quelli delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Per quanto riguarda i requisiti richiesti: dovete essere maggiorenni e residenti in una delle città indicate.

Come fare la domanda per il bonus bici

Sono in molti a chiedersi come funziona il buono bici, ma attenzione stiamo parlando di rimborso. Quindi questo implica che la bicicletta o il monopattino la dovete prima acquistare voi e lo stato vi rimborsa in due diverse modalità

nel primo caso: c’è un rimborso diretto del 60% della spesa

l’alternativa è che sarà il venditore che aderirà all’iniziativa a ricevere il rimborso del 60%, mentre voi dovete anticipare il 40%.

Ottenere il rimborso della spesa per l’acquisto di bici o monopattini è abbastanza semplice come spiegato nel video, ma è fondamentale avere la fattura anche se comprate la bici online

Per tutte le altre informazioni in merito al bonus bicicletta sul sito del Ministero dell’Ambiente trovate tutte le faq con domande e risposte.

