Pubblicato in gazzetta il Dl rilancio, arrivano aiuti per famiglie e imprese, mentre il ministro Gualtieri assicura che i 600 euro arriveranno in due o tre giorni. Ecco il decreto in video.

Finalmente il decreto Rilancio, ovvero il pacchetto di aiuti per imprese famiglie, sanutà e lavoratori autonomi destinato al Coronavirus è in gazzetta ufficiale. E le risorse assicura il ministro dell’economia saranno immediatamente disponibili. Ecco cosa contiene il decreto Rilancio spiegato nel video





Aiuti di stato famiglie imprese

Il decreto rilancio prevede aiuti per famiglie e lavoratori in varie forme, dal bonus baby sitting al reddito d’emergenza per arrivare al bonus vacanza, alla cassa integrazione in deroga fino alla sospensione del pagamento delle tasse che slitta a settembre, oltre alla detrazione del 110% per chi effettua lavori di riqualificazione dell’edificio. A cui vanno ad aggiungersi i bonus colf e badanti oltre quello bicicletta.

Vedi anche: Bonus ristrutturazioni caldaie e facciate

Per quanto riguarda le imprese gli aiuti sono più consistenti: si va dalla cancellazione saldo e acconto Irap per aziende con un fatturato da 250 milioni, al congelamento Imu di giugno per alberghi e stabilimenti balneari.

Sono previsti anche finanziamenti a fondo perduto per le Pmi con un fatturato massimo di 5 milioni di euro massimo, ma per quelle che hanno subito un calo complessivo dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto allo stesso periodo del 2019. Comunque il sostegno scende a secondo del fatturato.

Insomma gli aiuti per le imprese non mancano, però vanno viste bene le modalità.

Bonus 600 euro aprile

Uno degli aiuti che più ha fatto discutere in termini di ritardi, oltre la Cig è il bonus autonomi da 600 euro. Tra problemi con Inps il primo giorno, domanda in attesa di esito e domande sbagliate, alla fine il bonus di marzo a molti italiani è arrivato dopo la metà di maggio. Ora, il ministro Gualtieri assicura che l’indennità per le partite Iva, autonomi e co.coco. arriverà in automatico entro due o tre giorni. Staremo a vedere.

Vedi anche: Decreto rilancio bonus e aiuti famiglie