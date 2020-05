I 600 euro di aprile ma quando arrivano agli autonomi e alle partite Iva? Inps non ha pagato tutti e le domande sono sempre in attesa di esito. Facciamo chiarezza una volta per tutte perché ora le scuse ora non bastano più.

Bonus 600 euro aprile – Sono più di un milioni i lavoratori autonomi partite Iva e co.co.co che non hanno ricevuto i 600 euro promessi a marzo dal decreto Cura Italia, mentre il governo si prepara con il nuovo decreto Rilancio a dare altri 600 euro in automatico a chi li già avuti. Quindi chi ha beneficiato dell’indennizzo non dovrebbe rifare la domanda.

E tutti coloro che sono ancora in attesa che fine fanno vedranno i soldi oppure no? Vediamo di fare chiarezza una volta per tutte su questa questione che ha messo in difficoltà circa un milione di persone cercando di capire cosa è successo e cosa succederà.

Quando arrivano i 600 euro di aprile

A parte tutti coloro che sono stati esclusi, molte domande risultano ancora in attesa di esito, ma Inps non risponde al telefono. Quindi vediamo cosa fare, cosa è accaduto e quando vedrete i soldi.

la risposta è banale, se le somme non vi sono arrivate questo è dovuto alla burocrazia italiana, al carrozzone Inps, e soprattutto al fatto che lo stato aveva finito probabilmente i soldi. Non a caso alcune domande in attesa di esito sono state accolte in questi giorni proprio in prossimità dell’ uscita del nuovo decreto Rilancio, decreto che da aprile è slittato a maggio anche per mancanza di coperture.

Nel frattempo però il solito ministro Gualtieri ha dichiarato che ci sarà un meccanismo più veloce, quindi questa volta non ci saranno tempistiche lunghe.

Ma la domanda è sempre la stessa: quando arrivano i 600 di aprile a chi non li ha ricevuti, insieme a quelli di maggio?

Ci sarà un doppio pagamento o arriveranno prima i soldi di aprile e poi quelli di maggio? II governo farebbe bene a dare informazioni chiare perché gli italiani non hanno soldi neanche per fare la spesa, ma forse questo non è ancora chiaro a Conte e ai suoi supertecnici e di cui agli italiani non importa nulla.

Mentre l’Inps farebbe bene invece a mettere una pagina social dedicata solo a questo visto che non risponde al telefono.

Ecco, questa è la situazione ad oggi per chi vuole sapere quando arrivano i 600 euro di aprile.

