Legge di bilancio 2021 cosa prevede. Ecco tutte le agevolazioni della nuova manovra: lavoro donne, cig e bonus.

Legge di bilancio 2021, i ministri del governo sono ancora al lavoro per realizzare il documento, ma ci sono già importanti novità su lavoro e fiscalità. Si va dalle assunzioni agevolate per le donne alla proroga della cig, senza dimenticare il rinnovo di alcuni bonus.

Approfondiamo allora tutte le nuove agevolazioni che il governo intende attuare per il 2021, sulla base delle ultime news.

Vedi anche: Legge di bilancio 2021 NaDEF testo

Legge di bilancio 2021 ultime notizie lavoro donne

Partiamo dalle novità che riguardano il mondo del lavoro, da sostenere con forza viste le difficoltà causate dall’emergenza covid. A tal fine, secondo ilsole24ore, il governo starebbe pensando di assegnare 2 o 3 miliardi per finanziare l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne e giovani.

In particolare per quanto riguarda l’occupazione femminile, il nuovo incentivo, oltre le nuove assunzioni, dovrebbe favorire il mantenimento del posto delle lavoratrici che rientrano dalla maternità.

Un tema importante quello dell’occupazione delle donne, che il governo sembra intenzionato ad affrontare nella nuova legge di bilancio, coperture finanziarie permettendo.

Manovra finanziaria, proroga cassa integrazione

Sempre in tema lavoro, come scrive ilsole24ore, ci sono importanti novità per la cassa integrazione. La cig infatti, già prevista dal Dl agosto, verrà prorogata anche alle imprese che l’hanno esaurita.

Il ministro dell’economia Gualtieri e quello del lavoro Catalfo stanno cercando di reperire le risorse per la misura. Il rinnovo della cig nel 2021 potrebbe costare fino a 5 miliardi e coprire retroattivamente anche eventuali periodi scoperti fino a fine 2020.

Tale proroga, dovrebbe essere generalizzata e dunque riguardare tutti i settori lavorativi. Tuttavia sarà gratuita solo per le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato. In tal senso potrebbe essere confermata la legge 126 di conversione del Dl Agosto, che prevede Cig gratuita per le imprese con una perdita di fatturato di almeno il 20%. Viceversa per le perdite di entità inferiore il contributo è solo parziale.

Vedi anche: Cassa integrazione quanto dura

Bonus vacanze proroga 2021?

Oltre alle misure fin qui descritte il governo pensa pure al rinnovo delle agevolazioni destinate alle filiere più in difficoltà. Una di queste è sicuramente il turismo, che forse più di tutti ha pagato la pandemia.

Nello specifico il ministro del beni culturali Dario Franceschini valuta l’ipotesi di estendere oltre fine 2020 la validità del bonus vacanze. Queste le parole del ministro al riguardo: “Non è vero che è andato male. Attualmente c’è un milione di famiglie che ha ritirato il buono, ma non l’ha ancora utilizzato a causa dell’aumento dei contagi. Per questo sto ragionando sulla possibilità di estendere il bonus vacanze al 2021″.

Vedi anche: Bonus vacanze fino a quando si può richiedere

Insomma anche le agevolazioni fiscali 2021 sono già al vaglio del governo e probabilmente saranno anche altri i bonus oggetto di rinnovo. Lavoratori e famiglie italiane attendono con ansia di saperne di più.

Queste le ultimissime news sulla legge di bilancio 2021, che dovrebbe nel complesso valere circa 40 miliardi. Buona parte di questi verranno impiegati per il rinnovo della cig, gli sgravi per il lavoro donne e i bonus fiscali.

Vedi anche: