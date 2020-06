Cassa integrazione quanto durerà e quando arrivano i soldi. Domande e risposte su tempi e pagamenti Cig secondo l’Inps

Cassa integrazione quando arriva? E’ ciò che vogliono sapere i lavoratori e le lavoratrici italiani, che si trovano in questa condizione, visti i ritardi prolungati nei pagamenti. Non solo, in molti si chiedono anche quanto dura la cig, visto che il futuro del lavoro in Italia è ancora molto incerto.

A queste domande proviamo a rispondervi tramite le spiegazioni fornite dall’Inps e le novità sulla durata della cassa integrazione annunciate dal presidente Conte.

Cassa integrazione quando arriva

Su quando arriva ai lavoratori il bonifico relativo alla cig c’è ancora parecchia confusione, per i numeri delle erogazioni realmente effettuate.

L’Inps ha provato a fare chiarezza tramite un comunicato, affermando che per 2.314.435 lavoratori, su 2.343.389 totali, i pagamenti della cig sono stati erogati. Si tratta nel complesso di quasi 4,2 milioni di prestazioni relative alle domande arrivate entro il mese di maggio 2020. Sono partiti anche le liquidazioni delle domande giunte nelle prime due settimane di giugno, stando a quanto dichiarato dall’istituto.

Inoltre, l’inps ha pubblicato una tabella con tutti i dati dei pagamenti delle integrazioni salariali covid-19, da esso direttamente erogati. Qui risultano anche i dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile. Vi riportiamo qui di seguito la tabella a cui facciamo riferimento, tratta direttamente dal sito www.inps.it.

In base a questi numeri quasi tutti i pagamenti sono arrivati, ma tantissimi lavoratori lamentano di non aver ancora ricevuto quanto dovuto.

Tuttavia secondo la vice presidente Inps Marialuisa Gnecchi: “i pagamenti stanno arrivando man mano che arrivano i modelli Sr41 (in cui sono riportati i dati del lavoratore). Quindi, laddove ci siano ritardi nell’erogazione, non sono imputabili a priori all’Inps, ma bisogna verificare quando è stata inviata la domanda da parte dell’azienda, quando l’Inps ha risposto con l’autorizzazione e quando poi l’azienda o il consulente hanno inviato l’Sr41”.

Insomma, secondo l’Inps non ci sono arretrati, ma i ritardi sarebbero dovuti alla lentezza delle aziende nelle comunicazioni.

Cassa integrazione proroga fino a dicembre

Per quanto riguarda la durata della cig, ci sono delle novità che provengono dal dialogo fra le parti sociali e il governo di questi giorni.

Il premier Conte, a margine degli incontri negli stati generali sull’economia, ha annunciato l’arrivo di un nuovo provvedimento che estende la durata della cassa integrazione. Queste le sue parole al riguardo: “abbiamo predisposto un nuovo decreto con cui aziende e lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione, potranno richiedere da subito ulteriori 4 settimane, già previste con il decreto rilancio”.

Il governo ha preso questa decisione anche a seguito del confronto avuto con i rappresentati dei sindacati. Questi ultimi però hanno chiesto la proroga degli ammortizzatori sociali almeno fino a dicembre 2020, per sostenere il reddito dei lavoratori.

Il premier, si è detto disponibile a fare il possibile per aiutare i lavoratori in difficoltà. Quindi la cig potrebbe essere prolungata fino alla fine dell’anno prossimamente, come richiesto dalle parti sociali. Inoltre, il governo starebbe lavorando ad un superamento di questo strumento, introducendo nuovi ammortizzatori sociali in grado di garantire procedure più rapide per l’erogazione dei soldi.

Al momento comunque la fruizione complessiva della cassa integrazione, da parte di aziende e lavoratori, arriva fino ad un massimo di 18 settimane complessive. Vedremo se prossimamente il governo concederà la proroga per utilizzarla fino a dicembre.

